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Объем потребительских кредитов, выданных в Свердловской области в сентябре, сократился на 26,6%

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2024. Объем потребительских кредитов, выданных в Свердловской области в сентябре, составил 12,7 млрд руб., что на 26,6% меньше показателя предыдущего месяца этого года (17 млрд руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял пятую строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первых местах в списке по объему выданных за указанный период потребкредитов расположились Москва (34,8 млрд руб.), Московская область (23,7 млрд руб.), Краснодарский край (14,5 млрд руб.), Санкт-Петербург (13,9 млрд руб.).

Снизилось в августе 2024 года и количество выданных потребкредитов, которое составило 3,30 млн. ед. За месяц данный показатель сократился на 2,4% (в июле 2024 года — 3,38 млн. ед.).
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