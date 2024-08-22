Объем выданных в августе потребительских кредитов в Свердловской области сократился на 9,6%

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. Объем выданных в августе потребительских кредитов в Свердловской области составил 17 ...22.08.2024 Средний размер выданных в июле потребительских кредитов в Свердловской области снизился на 1,1%
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2024. Средний размер выданных в июле потребительских кредитов в Свердловской области составил ...25.07.2024 Средний размер выданных в июне потребительских кредитов в Свердловской области составил 170,9 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2024. Средний размер выданных в июне потребительских кредитов в Свердловской области составил ...01.07.2024 Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по среднему размеру выданных в мае потребкредитов
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. Средний размер выданных в мае потребительских кредитов в Свердловской области составил ...31.08.2022 Средний Урал попал в топ-5 рейтинга регионов РФ по объему выданных в январе-июле потребкредитов
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2022. В Свердловской области объем выданных в январе-июле текущего года потребительских ...