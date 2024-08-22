Объем выданных в августе потребительских кредитов в Свердловской области сократился на 9,6%

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. Объем выданных в августе потребительских кредитов в Свердловской области составил 17 млрд руб., что на 9,6% меньше показателя предыдущего месяца этого года (18,8 млрд руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 5-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первых местах в списке по объему выданных за указанный период потребкредитов расположились Москва (47,4 млрд руб.), Московская область (36 млрд руб.), Санкт-Петербург (20,6 млрд руб.), Краснодарский край (19,8 млрд руб.).



Снизилось в августе 2024 года и количество выданных потребкредитов, которое составило 3,30 млн. ед. За месяц данный показатель сократился на 2,4% (в июле 2024 года — 3,38 млн. ед.).