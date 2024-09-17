Объем потребительских кредитов, выданных в Свердловской области в сентябре, сократился на 26,6%

Объем потребительских кредитов, выданных в Свердловской области в сентябре, составил 12,7 млрд руб., что на 26,6% меньше показателя предыдущего месяца этого года (17 млрд руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С таким результатом Средний Урал занял пятую строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первых местах в списке по объему выданных за указанный период потребкредитов расположились Москва (34,8 млрд руб.), Московская область (23,7 млрд руб.), Краснодарский край (14,5 млрд руб.), Санкт-Петербург (13,9 млрд руб.).



Снизилось в августе 2024 года и количество выданных потребкредитов, которое составило 3,30 млн. ед. За месяц данный показатель сократился на 2,4% (в июле 2024 года — 3,38 млн. ед.).