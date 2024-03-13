Самыми популярными автомобилями на вторичном рынке Урала стали 5 моделей Lada

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. Средняя стоимость автомобилей с пробегом в Екатеринбурге в январе-феврале 2024 года ...11.01.2024 Средняя цена на новые автомобили в Свердловской области по итогам 2023 года составила 3,1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. Средняя стоимость нового автомобиля в Свердловской области по итогам 2023 года выросла ...06.07.2022 В Свердловской области средняя цена кроссоверов и внедорожников с пробегом составила 989 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2022. В Свердловской области во II квартале 2022 года средняя цена на кроссоверы и ...11.01.2022 Продажи автомобилей с пробегом в Свердловской области за год выросли на 8%
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2022. Продажи легковых автомобилей с пробегом в Свердловской области в 2021 году выросли на ...20.01.2017 Продажи подержанных автомобилей Lada в 2016 году снизились на 12%
УрБК, Москва, 20.01.2017. Объем продаж автомобилей Lada с пробегом за 2016 год в России составил 1,493 млн ед., на 12% ...