Самыми популярными автомобилями на вторичном рынке Урала стали 5 моделей Lada

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2024. Автомобили Lada стали абсолютным лидером по популярности среди автомобилей с пробегом в Свердловской области. Таковы данные исследования портала Авто.ру.



В результате анализа данных о звонках и объявлениях, опубликованных на Авто.ру в 2024 году, выяснилось, что самыми востребованными не внедорожными автомобилями с пробегом в Свердловской области за последние 9 месяцев стали Lada Vesta, (средняя стоимость 1,14 млн руб.), Lada 2114 (средняя стоимость 267 тыс. руб.), Lada Priora (средняя стоимость 370 тыс. руб.), Lada Granta (средняя стоимость 679 тыс. руб.) и Lada XRAY (средняя стоимость 1,03 млн руб.).



По данным аналитиков, за первые 9 месяцев 2024 года на российском рынке автомобилей с пробегом не старше 15 лет седаны заняли 33%, а хэтчбеки — 17%. При этом доля кроссоверов снизилась на 2 процентных пункта и составила в сентябре 38%.



Менее популярными у россиян оказались универсалы, минивэны и купе: их доля составила 5%, 3% и 2% соответственно. Средняя цена не внедорожного автомобиля достигла 1,6 млн руб., а средний пробег — 143,6 тыс. км, что на 15% выше показателей января.