Эколог ЕВРАЗа победила в конкурсе «Талантливая женщина в современной индустрии»

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2024. Главный специалист по управлению отходами управления развития технологий ЕВРАЗ ЗСМК Анастасия Мухина победила в конкурсе «Талантливая женщина в современной индустрии» в номинации «Эколог года». Торжественная церемония награждения прошла в Москве в Центральном доме предпринимателя, сообщает пресс-служба предприятия.Международную премию «Талантливая женщина в современной индустрии» вручают уже в 4 раз. В этом году на конкурс поступило 630 заявок от 64 промышленных компаний. В финал вышли 150 представительниц индустрии, а победителями стали 35.«Анастасия начала свою карьеру в 2010 году в лаборатории промышленного экологического контроля ЕВРАЗ ЗСМК. И сразу же стала активно участвовать в научно-технических конференциях. Ее главный проект — запуск в эксплуатацию нового полигона твердых промышленных отходов для ЕВРАЗ ЗСМК. Полигон позволяет размещать отходы с использованием современных технологий. Помимо работы на комбинате, она активно участвует в жизни города. Проводит экологические акции и мероприятия, и активно поддерживает экодвижение в Кемеровской области», — рассказали в пресс-службе.Там также отметили, что среди прочих заслуг победительницы — в 2017 году она стала самым клиентоориентированным сотрудником компании, а в 2021 году вошла в программу «Новые лидеры ЕВРАЗа».