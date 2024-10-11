Эколог ЕВРАЗа победила в конкурсе «Талантливая женщина в современной индустрии»

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2024. ЕВРАЗ ЗСМК получил Гран-при VII Всероссийского индустриального экологического форума ...19.09.2024 Предприятия ЕВРАЗ ЗСМК получили комплексные экологические разрешения
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. Ряд предприятий ЕВРАЗ ЗСМК получили комплексные экологические разрешения (КЭР). ...20.11.2023 ЕВРАЗ запустил в работу на ЗСМК полигон для размещения более 30 видов твердых промышленных отходов
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2023. ЕВРАЗ ЗСМК ввел в эксплуатацию полигон для размещения твердых промышленных отходов ...03.12.2021 ЕВРАЗ ЗСМК вложил 500 млн рублей в строительство полигона для твердых промышленных отходов
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2021. ЕВРАЗ ЗСМК завершил строительство полигона для размещения твердых промышленных отходов. ...26.04.2021 На ЕВРАЗ ЗСМК к августу 2021 года построят полигон твердых промышленных отходов
УрБК, Москва, 26.04.2021. На комбинате ЕВРАЗ ЗСМК в Новокузнецке началось строительство современного полигона твердых ...