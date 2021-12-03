УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:41

ЕВРАЗ запустил в работу на ЗСМК полигон для размещения более 30 видов твердых промышленных отходов

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2023. ЕВРАЗ ЗСМК ввел в эксплуатацию полигон для размещения твердых промышленных отходов (ТПО), построенный с учетом всех экологических требований. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

Площадь полигона, рассчитанного на складирование до 3 млн т малоопасных и неопасных видов отходов, составляет 85 тыс. кв. м.

Для предотвращения загрязнения грунтовых и подземных вод в котловане оборудовано специальное основание — двухметровый дренажный слой из песчано-гравийной смеси со специальной геомембраной, под которой установлены перфорированные трубы. Стоковые воды будут уходить на очистные сооружения через сеть каналов и после очистки будут использоваться для полива полигона и технологических дорог.

«Новый полигон комплексно решает вопросы по размещению более 30 видов отходов. Уже сейчас перед транспортировкой отходов на полигон ведется их сортировка в подразделениях комбината, и часть отходов 5 класса опасности находят свое второе применение в производстве или реализуется юридическим и физическим лицам. В дальнейшем планируется не останавливаться только на захоронении отходов, но и проводить их сортировку и переработку», — отметила главный эколог ЕВРАЗ ЗСМК Галина Демидова.

Общие вложения в проект составили 359,6 млн руб. Срок службы полигона — 25 лет.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.12.2021 ЕВРАЗ ЗСМК вложил 500 млн рублей в строительство полигона для твердых промышленных отходов

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2021. ЕВРАЗ ЗСМК завершил строительство полигона для размещения твердых промышленных отходов. ...

16.08.2021 ЕВРАЗ инвестирует более 500 млн рублей в строительство современного полигона твердых промышленных отходов

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2021. На ЕВРАЗ ЗСМК приступили к завершающему этапу строительства полигона твердых ...

26.04.2021 На ЕВРАЗ ЗСМК к августу 2021 года построят полигон твердых промышленных отходов

УрБК, Москва, 26.04.2021. На комбинате ЕВРАЗ ЗСМК в Новокузнецке началось строительство современного полигона твердых ...

03.06.2013 Суд обязал власти Нижнего Тагила ликвидировать полигон промышленных и бытовых отходов

УрБК, Нижний Тагил, 03.06.2013. Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил иск Нижнетагильского межрайонного ...

26.10.2010 Полигон ТБО «Широкореченский» временно приостановит работу

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2010. С 10:00 27 октября до 22:00 31 октября будут временно приостановлены работы по приему ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке27.10.2023Пять шагов для Екатеринбурга
Архив новостей
Ноябрь 2023 (437)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18