ЕВРАЗ запустил в работу на ЗСМК полигон для размещения более 30 видов твердых промышленных отходов

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2023. ЕВРАЗ ЗСМК ввел в эксплуатацию полигон для размещения твердых промышленных отходов (ТПО), построенный с учетом всех экологических требований. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.



Площадь полигона, рассчитанного на складирование до 3 млн т малоопасных и неопасных видов отходов, составляет 85 тыс. кв. м.



Для предотвращения загрязнения грунтовых и подземных вод в котловане оборудовано специальное основание — двухметровый дренажный слой из песчано-гравийной смеси со специальной геомембраной, под которой установлены перфорированные трубы. Стоковые воды будут уходить на очистные сооружения через сеть каналов и после очистки будут использоваться для полива полигона и технологических дорог.



«Новый полигон комплексно решает вопросы по размещению более 30 видов отходов. Уже сейчас перед транспортировкой отходов на полигон ведется их сортировка в подразделениях комбината, и часть отходов 5 класса опасности находят свое второе применение в производстве или реализуется юридическим и физическим лицам. В дальнейшем планируется не останавливаться только на захоронении отходов, но и проводить их сортировку и переработку», — отметила главный эколог ЕВРАЗ ЗСМК Галина Демидова.



Общие вложения в проект составили 359,6 млн руб. Срок службы полигона — 25 лет.