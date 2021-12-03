ЕВРАЗ запустил в работу на ЗСМК полигон для размещения более 30 видов твердых промышленных отходов

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2021. ЕВРАЗ ЗСМК завершил строительство полигона для размещения твердых промышленных отходов. ...16.08.2021 ЕВРАЗ инвестирует более 500 млн рублей в строительство современного полигона твердых промышленных отходов
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2021. На ЕВРАЗ ЗСМК приступили к завершающему этапу строительства полигона твердых ...26.04.2021 На ЕВРАЗ ЗСМК к августу 2021 года построят полигон твердых промышленных отходов
УрБК, Москва, 26.04.2021. На комбинате ЕВРАЗ ЗСМК в Новокузнецке началось строительство современного полигона твердых ...03.06.2013 Суд обязал власти Нижнего Тагила ликвидировать полигон промышленных и бытовых отходов
УрБК, Нижний Тагил, 03.06.2013. Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил иск Нижнетагильского межрайонного ...26.10.2010 Полигон ТБО «Широкореченский» временно приостановит работу
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2010. С 10:00 27 октября до 22:00 31 октября будут временно приостановлены работы по приему ...