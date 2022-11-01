В Екатеринбурге появились знаки «Выход на лед запрещен»

Городские службы проверяют технику перед наступлением холодов и снегопадов ...

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2022. С приходом зимней погоды на Средний Урал специалисты регионального Управления МЧС ...

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2020. Администрация Екатеринбурга выделила 2,5 млн руб. в 2020 году на очистку акватории реки ...

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2018. В Екатеринбурге по периметру Городского пруда установили аншлаги, предупреждающие об ...

В Екатеринбурге около городских водоемов появились знаки об опасности выхода на лед

В Екатеринбурге за правопорядком в День города будут следить сотрудники полиции и ЧОП

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2014. В Екатеринбурге за правопорядком в День города будут следить сотрудники полиции и ...