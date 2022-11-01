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Сегодня, 12:24

В Екатеринбурге появились знаки «Выход на лед запрещен»

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2024. В преддверии наступления зимних холодов администрация Екатеринбурга начала замену летних знаков «Купание запрещено» у водоемов города на зимние «Выход на лед запрещен». Суммарно будет установлено 96 табличек, 26 из них вдоль акватории городского пруда. Об этом сообщает официальный портал администрации города.

Администрация Екатеринбурга напоминает, что ни один из городских водоемов не приспособлен для прогулок.

Ежегодно сотрудники МЧС отмечают, что лед, встающий у Плотинки, хрупок, особенно осенью и весной. Причиной тому служат как течение реки, так и обычные для Урала перепады температуры. Даже когда толщина корки достигает более 15 см, она может оставаться хрупкой и ненадежной.

Нарушителям запрета грозит штраф в размере 500 руб. Сотрудники МЧС, полиции и специалисты муниципалитета уже запланировали рейды, во время которых будут выписывать протоколы любителям опасных прогулок.
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