УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:23

Еще один проект освоения территории специалистами ГК «КОРТРОС» получил статус административной единицы

УрБК, Москва, 17.10.2024. Еще один проект, реализуемый специалистами ГК «КОРТРОС», получил статус административной единицы. На этой неделе малоэтажному жилому комплексу «Равновесие», который ГК «КОРТРОС» возводит в селе Перхушково Одинцовского района Московской области, присвоен официальный статус одноименного микрорайона, сообщает пресс-служба девелопера.

«Равновесие» представляет собой малоэтажный загородный проект комфорт-класса клубного формата с минимальной плотностью застройки. Всего на текущий момент в реализации находятся 12 домов от 4 до 6 этажей на 3 тыс. 072 квартиры и 227 апартаментов, отдельно стоящий паркинг на 494 машиноместа и муниципальный детский сад на 360 мест. Помимо традиционных квартир в «Равновесии» запроектированы редкие для данного класса варианты с собственным патио и открытыми террасами.

Первая очередь жилого комплекса уже заселена. В ее составе работают несколько сетевых продуктовых магазинов, пункты выдачи товаров из онлайн-маркетплейсов, кофейни и строительные магазины. В ближайшее время откроется аптека. Второй строящийся этап включает пять домов в европейском стиле на 1 тыс. 088 квартир и 117 апартаментов. На первых этажах корпусов предусмотрены кафе, рестораны и другие объекты коммерческой инфраструктуры.

Дома возводятся по принципам Green Development с увеличенной площадью остекления и применением энергоэффективных технологий. Внутренняя территория включает дворы без машин, благоустроенные зеленые зоны и прогулочные бульвары, детские и спортивные площадки и другие общественные пространства.

В апреле 2024 года ГК «КОРТРОС» получила разрешение на строительство третьей очереди квартала. В двух шестиэтажных домах разместится 700 квартир: от эргономичных студий до просторных четырехкомнатных вариантов. Площади: от 25 до до 121,2 кв. м. В рамках третьего этапа компания также тестирует собственный инновационный для рынка новостроек продукт — «Конструктор планировок». Сервис позволяет человеку самостоятельно собрать квартиру, отвечающую его личным запросам, а не только выбирать из готовых решений от девелопера.

Напомним, в 2021 году Академический район в Екатеринбурге, который возводит АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») получил статус административной единицы в составе города. Это был первый прецедент в постсоветской России, когда статус района был присвоен новой территории.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.04.2024 ГК «КОРТРОС» будет применять в столице инновационные строительные решения из Академического района Екатеринбурга

УрБК, Москва, 19.04.2024. ГК «КОРТРОС» планирует применять инновационные строительные решения, которые успешно ...

26.06.2023 ГК «КОРТРОС» представит технологию строительства энергоэффективного дома на «Иннопроме-2023»

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. Группа компаний «КОРТРОС» (в Екатеринбурге представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») ...

21.12.2022 ГК «КОРТРОС» возглавила рейтинг застройщиков по количеству проданных квартир в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2022. ГК «КОРТРОС» стала лидером рейтинга застройщиков по количеству проданных квартир в ...

01.10.2021 Академический официально получил статус восьмого района Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2021. С 1 октября вступают в силу решения, согласно которым Академический официально ...

27.11.2020 ГК «КОРТРОС» стала победителем в трех номинациях премии Urban Awards

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2020. Группа компаний «КОРТРОС» стала победителем в трех номинациях престижной премии в ...

Популярные новости
30.09.2024Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале с начала года снизился на 3,5%24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры26.09.2024Россельхознадзор не допустил к продаже зараженную карантинным вредителем 1,7 тонны горького перца из Узбекистана18.09.2024Региону дали тепло27.09.2024Антон Переславцев: Жители получат тепло вовремя
Архив новостей
Октябрь 2024 (420)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (668)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18