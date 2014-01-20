10 000 автомобилей отправлены на штрафстоянки с улиц Екатеринбурга в 2024 году

Городские службы проверяют технику перед наступлением холодов и снегопадов ...20.01.2014 В Екатеринбурге с 10 по 16 января на штрафстоянки эвакуировано 776 автомобилей
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2014. С улиц Екатеринбурга с 10 по 16 января 2014 года на штрафстоянки эвакуировали 776 ...23.12.2013 В Екатеринбурге с 13 по 19 декабря эвакуировали на штрафстоянки более 600 автомобилей
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2013. С улиц Екатеринбурга с 13 по 19 декабря 2013 года на штрафстоянки эвакуировали 608 ...05.11.2013 За неделю с улиц Екатеринбурга эвакуировано более 800 автомобилей
Эвакуаторы увезли с улиц Екатеринбурга на штрафстоянки 808 автомобилей, припаркованных в запрещенных местах. Об этом ...05.11.2013 За неделю с улиц Екатеринбурга было эвакуировано более 800 автомобилей
УрБК, Екатеринбург, 05.11.2013. Эвакуаторы увезли с улиц Екатеринбурга на штрафстоянки 808 автомобилей, припаркованных ...