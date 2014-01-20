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10 000 автомобилей отправлены на штрафстоянки с улиц Екатеринбурга в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2024. С улиц Екатеринбурга на штрафстоянки с начала года было убрано более 10 000 неправильно припаркованных автомобилей. Об этом на заседании профильной комиссии городской думы рассказали представители ГИБДД.

По данным дорожной полиции, большинство из них (более 7,5 тысячи) были припаркованы под запрещающим знаком, другие — на трамвайных путях, пешеходных переходах или местах для инвалидов. Как сообщает официальный портал городской администрации, в уральской столице работают 4 штрафстоянки на суммарные 290 мест. Они принадлежат частным предприятиям, имеющим в собственности 17 эвакуаторов. Именно они увозят машины, припаркованные с нарушением.

Как было отмечено в ходе заседания комиссии, проблемой остаются фактически бесхозные автомобили, брошенные на дорогах или во дворах, но припаркованные по всем правилам дорожного движения. Формально такие транспортные средства не подлежат эвакуации. Зимой эти машины превращаются в «подснежники», мешают уборке улиц и проезду горожан.

Поэтому уральской столице необходимо разработать соответствующую правовую базу. Документ должен утвердить состав комиссии, которая будет определять брошенные автомобили и принимать решение об их эвакуации. После чего муниципалитет обращался бы в суд, способный признать машину бесхозной и передать ее городу для утилизации. Подобный механизм уже действует в Москве.

По итогам обсуждения депутаты перенесли принятие решения до следующего заседания. Туда пригласят представителей Правового департамента и Комитета благоустройства Администрации Екатеринбурга, чтобы они дополнили концепцию прорабатываемого документа.
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