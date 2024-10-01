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Екатеринбургский «Водоканал» отремонтировал 18,2 км сетей водоснабжения и 4 км канализации

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2024. В Екатеринбурге в рамках подготовки к отопительному сезону отремонтировано 18,2 км систем водоснабжения и 4 км — канализации. Работы выполняются согласно установленному графику. Об этом на выездном заседании депутатов городской думы заявил технический директор ЕМУП «Водоканал» Кирилл Шутов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Он также сообщил, что после проведения ремонтных работ благоустроены более 1,3 тыс. городских участков, среди них: 150 дворовых площадок, 143 тротуара, 202 газона и 255 участков на проезжей части.

Как ранее писал УрБК, «Водоканал» приступил к очистке озера Здохня. Специалистам предстоит убрать 605 тыс. кубометров донных отложений.

Дополним, что задолженность екатеринбуржцев за услуги водоснабжения и водоотведения составляет на сегодня чуть более 3 млн руб., а долги по управляющим компаниям — более 1,8 млрд.
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