УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:23

В Екатеринбурге озеро Здохня очистят от 605 тыс. кубометров донных отложений

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024. В Екатеринбурге начались работы по очистке озера Здохня. Специалистам предстоит убрать 605 тыс. кубометров донных отложений. Работы займут три года, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Очистку проведут с помощью декантерных центрифуг, которые установят на Западной фильтровальной станции Водоканала. В барабане такой машины жидкость раскручивается, и под действием центробежной силы находящийся в ней осадок выпадает на стенки устройства.

После этого вода по стокам возвращается в озеро, а собранную грязь вычищают. Подобный метод очистки позволяет утилизировать кек без дополнительной сушки.

«Сами машины занимают немного места, и, что важно, в дальнейшем Екатеринбург сможет использовать центрифуги на других водоемах», — пояснили в пресс-службе.

Там также напомнили, что в Екатеринбурге ведется постоянная работа по уходу за городскими водоемами. Только в прошлом году специалисты очистили 890,6 тыс. кв. м береговых линий. В общей сложности было вывезено более 350 т мусора.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.09.2022 Со дна Черноисточинского водохранилища извлекли первые 150 тыс. кубометров донных отложений

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2022. За два месяца работ по реабилитации Черноисточинского водохранилища со дна водоема было ...

20.05.2022 В Свердловской области в июне начнется очистка Черноисточинского водохранилища

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2022. В Свердловской области в июне, после нереста рыб, начнутся работы по очистке ...

15.08.2013 ЕМУП «Водоканал» начало испытания цеха ультрафильтрации воды на западной фильтровальной станции

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2013. На западной фильтровальной станции екатеринбургского МУП «Водоканал» началась ...

13.08.2013 В Екатеринбурге будет запущена новая система очистки воды

В Екатеринбурге на Западной фильтровальной станции ЕМУП «Водоканал» завершен первый этап пусконаладочных работ в цехе ...

13.08.2013 В Екатеринбурге будет запущена новая система очистки воды

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2013. В Екатеринбурге на Западной фильтровальной станции ЕМУП «Водоканал» завершен первый ...

Популярные новости
30.09.2024Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале с начала года снизился на 3,5%24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры16.09.2024ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год13.09.2024Росреестр в августе зафиксировал в Свердловской области снижение числа сделок на первичном рынке жилья на 57%03.09.2024Почему в Екатеринбурге подорожала аренда жилья?
Архив новостей
Октябрь 2024 (33)
Сентябрь 2024 (698)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18