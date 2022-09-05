В Екатеринбурге озеро Здохня очистят от 605 тыс. кубометров донных отложений

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2022. За два месяца работ по реабилитации Черноисточинского водохранилища со дна водоема было ...20.05.2022 В Свердловской области в июне начнется очистка Черноисточинского водохранилища
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2022. В Свердловской области в июне, после нереста рыб, начнутся работы по очистке ...15.08.2013 ЕМУП «Водоканал» начало испытания цеха ультрафильтрации воды на западной фильтровальной станции
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2013. На западной фильтровальной станции екатеринбургского МУП «Водоканал» началась ...13.08.2013 В Екатеринбурге будет запущена новая система очистки воды
В Екатеринбурге на Западной фильтровальной станции ЕМУП «Водоканал» завершен первый этап пусконаладочных работ в цехе ...13.08.2013 В Екатеринбурге будет запущена новая система очистки воды
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2013. В Екатеринбурге на Западной фильтровальной станции ЕМУП «Водоканал» завершен первый ...