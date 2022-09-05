В Екатеринбурге озеро Здохня очистят от 605 тыс. кубометров донных отложений

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024. В Екатеринбурге начались работы по очистке озера Здохня. Специалистам предстоит убрать 605 тыс. кубометров донных отложений. Работы займут три года, сообщает пресс-служба горадминистрации.



Очистку проведут с помощью декантерных центрифуг, которые установят на Западной фильтровальной станции Водоканала. В барабане такой машины жидкость раскручивается, и под действием центробежной силы находящийся в ней осадок выпадает на стенки устройства.



После этого вода по стокам возвращается в озеро, а собранную грязь вычищают. Подобный метод очистки позволяет утилизировать кек без дополнительной сушки.



«Сами машины занимают немного места, и, что важно, в дальнейшем Екатеринбург сможет использовать центрифуги на других водоемах», — пояснили в пресс-службе.



Там также напомнили, что в Екатеринбурге ведется постоянная работа по уходу за городскими водоемами. Только в прошлом году специалисты очистили 890,6 тыс. кв. м береговых линий. В общей сложности было вывезено более 350 т мусора.