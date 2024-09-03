Прокуратура передала в суд дело страховых аферистов, похитивших более 1,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. Свердловская транспортная прокуратура передала в суд дело о контрабанде более 1,2 тыс. ...03.09.2024 Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по делу о хищении средств маткапитала на сумму свыше 19 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. Прокуратура Свердловской области направила в суд уголовное дело в отношении семи ...03.04.2024 В Первоуральске под суд отправили 18 человек по обвинению в мошенничестве в сфере автострахования
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. В суд Первоуральска поступили уголовные дела против 18 жителей города, которых ...28.07.2023 В Екатеринбурге осудили руководителя ОПГ за мошенничество в сфере автострахования на 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. Октябрьский районный суд города Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в ...07.06.2021 В Екатеринбурге перед судом предстанет предполагаемый член ОПГ по обвинению в мошенничестве в сфере автострахования
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2021. В Октябрьский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении ...