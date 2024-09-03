Прокуратура передала в суд дело страховых аферистов, похитивших более 1,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. Свердловская транспортная прокуратура передала в суд дело о контрабанде более 1,2 тыс. ...

В суд Екатеринбурга прокуратура передала дело о контрабанде более 1,2 тыс. кубометров деревьев на сумму более 10 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. Прокуратура Свердловской области направила в суд уголовное дело в отношении семи ...

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по делу о хищении средств маткапитала на сумму свыше 19 млн рублей

В Первоуральске под суд отправили 18 человек по обвинению в мошенничестве в сфере автострахования

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. В суд Первоуральска поступили уголовные дела против 18 жителей города, которых ...