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Прокуратура передала в суд дело страховых аферистов, похитивших более 1,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2024. Прокуратура передала в суд дело свердловских мошенников, которые совершили аферу с автомобилями на сумму более 1,9 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«В период с июня 2021 года по ноябрь 2023 года участники преступной группы, имея специальные познания в ремонте автотранспортных средств и оформлении выплат, совершили хищение денежных средств страховых компаний на общую сумму свыше 1,9 млн руб.», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, участники преступной группировки наносили повреждения машинам, имитируя дорожные аварии. После имитации ДТП они обращались в ГИБДД для оформления документов, которые передавали страховщикам. Позже мошенники получали выплаты. Правоохранители передали уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования, группой организованной группой», в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
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