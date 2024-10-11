30 детей прошли курсы иппотерапии при поддержке ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2024. В Качканаре при поддержке ЕВРАЗа, Российского футбольного союза и администрации города ...27.09.2024 ЕВРАЗ выделил более 25 млн рублей школам в Сибири на оснащение инженерных классов
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2024. В новом учебном году в школах Новокузнецка и Прокопьевска открылось шесть инженерных ...05.03.2024 На Урале и в Сибири объявлены победительницы конкурса «Краса ЕВРАЗа — 2024»
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. На Урале и в Сибири объявлены победительницы конкурса «Краса ЕВРАЗа — 2024», об этом ...31.01.2024 ЕВРАЗ в 2024 году направит общественной организации «Ветераны ЕВРАЗа — Сибирь» 140 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Руководящий состав ЕВРАЗ ЗСМК на традиционной встрече с активом ветеранской организации ...25.01.2023 ЕВРАЗ купил новую лошадь для занятий в Нижнем Тагиле иппотерапией с детьми с ОВЗ
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. ЕВРАЗ выделил 700 тыс. руб. на продолжение в Нижнем Тагиле занятий иппотерапией с ...