30 детей прошли курсы иппотерапии при поддержке ЕВРАЗа

При поддержке ЕВРАЗа в Качканаре в третий раз прошли Всероссийские игры по футболу среди детей с церебральным параличом «Стальная воля»

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2024. В Качканаре при поддержке ЕВРАЗа, Российского футбольного союза и администрации города ...