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30 детей прошли курсы иппотерапии при поддержке ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2024. В 2024 году при поддержке ЕВРАЗа 30 детей прошли курс иппотерапии. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Уточняется, что 100 школьников из Сибири постоянно участвуют в программе «ЕВРАЗ — детям» и проходят реабилитацию по разным направлениям. Например, в течение сезона 2024 года лечебные занятия по иппотерапии прошли 30 юных жителей Сибири. Сотрудники конного клуба в Новокузнецке проводят оздоравливающие конные прогулки для детей.

Кроме того, 30 школьников прошли реабилитацию в санаториях Новокузнецка. В текущем году оздоровление детей проходило с июня по октябрь в четырех медицинских комплексах. Врачи составляли индивидуальные планы лечения для каждого ребенка. В курс продолжительностью 10 дней входило сеансы массажа, мануальной терапии, рефлексотерапии, физиотерапевтическое лечение. ЕВРАЗ также проводит психологические тренинги для родителей два раза в год.
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