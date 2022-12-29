ЕВРАЗ купил новую лошадь для занятий в Нижнем Тагиле иппотерапией с детьми с ОВЗ

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. ЕВРАЗ выделил 700 тыс. руб. на продолжение в Нижнем Тагиле занятий иппотерапией с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Эта работа ведется в ходе проекта «ЕВРАЗ — детям», сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



Часть этих денег была потрачена на приобретение лошади по кличке Багира, с которой будут организованы занятия. Животное выбирали по физическим параметрам и поведению. Оно должно быть невысоким, чтобы дети не боялись на нем кататься, и им было удобно. Также Багира внимательно слушает команды и правильно их выполняет, спокойно реагирует на внешние раздражители, имеет равномерный шаг.





Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа



До этого много лет занятия проводились с лошадью Машей. Сеансы с ней еще будут продолжаться какое-то время, а потом она отправится на отдых.



«Занятия иппотерапией проводятся в конноспортивном клубе «Уралец». Каждый ребенок, который участвует в благотворительной программе, по направлению врача посещает курс из 10 занятий, дважды в неделю по 30 минут. Ежегодно его проходят более 50 детей из Нижнего Тагила и Качканара», — отметила директор Благотворительного фонда ЕВРАЗа на Урале Елена Раудштейн.



За время занятия под контролем инструктора ребенок выполняет специальную гимнастику верхом на лошади, делает упражнения для расслабления или укрепления мышц. Комплекс подбирается индивидуально, исходя из диагноза и состояния ребенка. Занятия проводит сертифицированный инструктор.



Сейчас у Багиры идет активная стажировка на манеже, знакомство с правилами работы с детьми. Планируется, что полноценно к занятиям лошадь приступит летом.



Благотворительный проект «ЕВРАЗ — детям» направлен на решение проблем физической, интеллектуальной и социальной реабилитации детей с диагнозом ДЦП. Успешно развивается с 2007 года по нескольким направлениям: иппотерапии, арт-терапии, сказкотерапии, акватерапии и фототерапии.