УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:25

ЕВРАЗ купил новую лошадь для занятий в Нижнем Тагиле иппотерапией с детьми с ОВЗ

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. ЕВРАЗ выделил 700 тыс. руб. на продолжение в Нижнем Тагиле занятий иппотерапией с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Эта работа ведется в ходе проекта «ЕВРАЗ — детям», сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

Часть этих денег была потрачена на приобретение лошади по кличке Багира, с которой будут организованы занятия. Животное выбирали по физическим параметрам и поведению. Оно должно быть невысоким, чтобы дети не боялись на нем кататься, и им было удобно. Также Багира внимательно слушает команды и правильно их выполняет, спокойно реагирует на внешние раздражители, имеет равномерный шаг.

ЕВРАЗ купил новую лошадь для занятий в Нижнем Тагиле иппотерапией с детьми с ОВЗ
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

До этого много лет занятия проводились с лошадью Машей. Сеансы с ней еще будут продолжаться какое-то время, а потом она отправится на отдых.

«Занятия иппотерапией проводятся в конноспортивном клубе «Уралец». Каждый ребенок, который участвует в благотворительной программе, по направлению врача посещает курс из 10 занятий, дважды в неделю по 30 минут. Ежегодно его проходят более 50 детей из Нижнего Тагила и Качканара», — отметила директор Благотворительного фонда ЕВРАЗа на Урале Елена Раудштейн.

За время занятия под контролем инструктора ребенок выполняет специальную гимнастику верхом на лошади, делает упражнения для расслабления или укрепления мышц. Комплекс подбирается индивидуально, исходя из диагноза и состояния ребенка. Занятия проводит сертифицированный инструктор.

Сейчас у Багиры идет активная стажировка на манеже, знакомство с правилами работы с детьми. Планируется, что полноценно к занятиям лошадь приступит летом.

Благотворительный проект «ЕВРАЗ — детям» направлен на решение проблем физической, интеллектуальной и социальной реабилитации детей с диагнозом ДЦП. Успешно развивается с 2007 года по нескольким направлениям: иппотерапии, арт-терапии, сказкотерапии, акватерапии и фототерапии.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.12.2022 ЕВРАЗ перечислил более 23 млн рублей на новогодние подарки детям на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2022. Более 25 тыс. детей из Нижнего Тагила и Качканара получат подарки от ЕВРАЗа к Новому ...

23.09.2021 ЕВРАЗ направил 1 млн рублей на проекты для семей с детьми с ограниченными возможностями

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2021. ЕВРАЗ направил 1 млн руб. благотворительному фонду «Живи, малыш». Средства будут ...

09.09.2021 ЕВРАЗ выделил детским домам и коррекционным учреждениям 750 тыс. руб. на спортивное оборудование

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2021. ЕВРАЗ выделил детским домам, детским садам и коррекционным учреждениям Урала и Сибири ...

09.01.2020 ЕВРАЗ подарил более 20 тыс. новогодних подарков детям из Нижнего Тагила и Качканара

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2020. ЕВРАЗ подарил более 20 тыс. новогодних подарков детям из Нижнего Тагила и Качканара. На ...

29.12.2016 ЕВРАЗ подарит более 24 тыс. новогодних подарков детям из Нижнего Тагила и Качканара

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2016. ЕВРАЗ к Новому году подарит более 24 тыс. подарков детям из Нижнего Тагила и Качканара. ...

Популярные новости
20.01.2023За две недели 2023 года в Таиланд прибыло почти 100 тыс. туристов из России28.12.2022В новом Генплане Екатеринбурга до 2045 года предусмотрено строительство новых трамвайных линий в Академический район28.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительно 403 млн рублей на развитие Нижних Серег29.12.2022С 1 января Агентство по страхованию вкладов начнет страховать выплаты и вклады в негосударственных пенсионных фондах29.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил внедрение цифровой платформы для создания единого цифрового пространства в регионе
Архив новостей
Январь 2023 (442)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18