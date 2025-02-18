ЕВРАЗ реализует в Сибири программу реабилитации особенных детей

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2025. ЕВРАЗ продолжает программу поддержки семей, воспитывающих детей с диагнозом «детский церебральный паралич», которая действует в Кузбассе более 15 лет. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.



В рамках программы «ЕВРАЗ — детям» организованы курсы реабилитации в медицинских центрах и санаториях города. Ежегодно в Сибири получить профессиональную помощь и пройти курсы по реабилитации, разработанные с учетом индивидуальных потребностей, могут более 100 детей сотрудников компании.



Также они посещают занятия лечебной верховой езды — иппотерапии. Курсы проходят в новокузнецком конном клубе по авторской запатентованной методике. В зимнее время ребята занимаются горными лыжами по специализированной программе.



Особое внимание уделяется психологической поддержке родителей. ЕВРАЗ дважды в год организует тренинги, где мамы и папы осваивают техники арт-терапии, релаксации, учатся справляться с эмоциональным напряжением и строить гармоничные отношения с детьми.



С 2009 года при поддержке ЕВРАЗа в Новокузнецке успешно работает проект «Лекотека» на базе ДЮЦ «Орион». Ежегодно здесь бесплатно получают педагогическую и психологическую помощь дети с особенностями развития из Новокузнецка и других городов Кузбасса.



«Важно, чтобы каждый особый ребенок чувствовал себя полноценной частью общества. Компания стремится создавать в городах инклюзивную среду, необходимые условия для вовлечения семей и волонтеров в городские мероприятия, например, в ежегодный благотворительный забег ЕВРАЗа «Дай пять!», — отметила директор РЦКО «Сибирь» ЕВРАЗа Анастасия Кривоноженко.