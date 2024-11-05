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ЕВРАЗ организует реабилитационные курсы по программе «Лыжи мечты»

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2025. ЕВРАЗ организует реабилитационные курсы по программе «Лыжи мечты» для детей с диагнозом ДЦП. Занятия по программе всероссийского проекта проходят на базе горнолыжных комплексов на г. Маяковая (Новокузнецк) и Туманная (Таштагол). Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

В проекте «Лыжи мечты» каждый год участвует более 20 детей сотрудников компании. Занятия проводят сертифицированные инструкторы по индивидуальному плану. Весь курс включает в себя 10 занятий, позволяющих улучшить координацию и способствующих реабилитации и социальной адаптации детей.

Данный проект является частью программы «ЕВРАЗ — детям». Она предназначена для поддержки семей сотрудников с особыми детьми. Благодаря ей более 100 детей ежегодно проходят в Сибири комплексную реабилитацию, включающую оздоровительные процедуры для детей, а также обучение и психологические тренинги для родителей.
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