ЕВРАЗ организует реабилитационные курсы по программе «Лыжи мечты»

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2024. ЕВРАЗ совместно с Кемеровской региональной общественной организацией родителей ...16.10.2024 30 детей прошли курсы иппотерапии при поддержке ЕВРАЗа
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2024. В 2024 году при поддержке ЕВРАЗа 30 детей прошли курс иппотерапии. Об этом сообщает ...31.08.2023 ЕВРАЗ выделил более 175 млн рублей на организацию летнего отдыха сотрудников
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2023. ЕВРАЗ ЗСМК направил более 175 млн руб. на организацию летнего отдыха своих сотрудников ...25.01.2023 ЕВРАЗ купил новую лошадь для занятий в Нижнем Тагиле иппотерапией с детьми с ОВЗ
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. ЕВРАЗ выделил 700 тыс. руб. на продолжение в Нижнем Тагиле занятий иппотерапией с ...02.06.2022 ЕВРАЗ ЗСМК организует летний отдых 2,5 тыс. детей своих сотрудников
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2022. ЕВРАЗ ЗСМК организует летний отдых в санаториях и оздоровительных лагерях 2,5 тыс. ...