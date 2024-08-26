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«Атомстройкомплекс» смонтировал 30 окон в техникуме Березовского

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2024. Сотрудники компании «Атомстройкомплекс» смонтировали 30 окон в ГАПОУ СО «Березовский техникум «Профи». Об этом сообщает пресс-служба застройщика.

«Атомстройкомплекс» смонтировал 30 окон в техникуме Березовского

Здание учебного заведение является старым, а деформированные оконные проемы нуждаются в ремонте. Кроме, замены стекол и рам, также необходимо утеплить сами проемы. «Атомстройкомплекс» курирует учебу студентов техникума «Профи» и помогает им с последующим трудоустройством. Кроме того, здание техникума находится рядом с предприятий «Атома». Благодаря этому существенная часть выпускников работает на заводах компании.

«Атомстройкомплекс» смонтировал 30 окон в техникуме Березовского

«Всего в здании учебных мастерских 55 окон, общая площадь замененных оконных конструкций составит порядка 800 кв. м. Порядка 30 уже смонтированы. На втором этаже здания завершены работы по монтажу окон, сейчас устанавливаем откосы и подоконные доски», — сказал директор ООО «Стройстеклосервис», входящий в группу компаний «Атомстройкомплекс» Александр Хисматуллин.

Отметим, что «Атом» является крупнейшим строительным холдингом на Среднем Урале. За 29 лет работы уральский девелопер построил более 200 жилых, коммерческих и социальных объектов. К ним относятся более 30 детских садов и школ. Общая площадь всех введенных объектов составила более 3,5 млн кв. м.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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