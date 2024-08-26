«Атомстройкомплекс» смонтировал 30 окон в техникуме Березовского

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2024. В Екатеринбурге «Атомстройкомплекс» завершает строительство детского сада на 100 мест в ...18.01.2024 «Атомстройкомплекс» ввел в эксплуатацию 290 тыс. 478 кв. метров недвижимости в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. Строительная компания «Атомстройкомплекс» подвела итоги деятельности в 2023 году. За ...12.12.2023 Компания «Атомстройкомплекс» за год подготовила к вводу более 320 тыс. кв. м площадей
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. Компания «Атомстройкомплекс» за 12 месяцев подготовила к вводу более 320 тыс. кв. м ...16.12.2021 «Атомстройкомплекс-строительство» сохранил рейтинг АКРА на уровне «BBB+(RU)» со стабильным прогнозом
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) установило кредитный рейтинг ООО ...11.08.2020 «Атомстройкомплекс» в честь своего 25-летия разыграет iPhone 11
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2020. Крупнейший застройщик Свердловской области в честь своего 25-летия запустил призовой ...