Бизнес-центр «Манхэттен» может быть отключен от теплоснабжения за долги

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2024. К 1 апреля 2024 года общая задолженность свердловских управляющих компаний и ТСЖ перед ...04.12.2019 Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» направит судебным приставам 20 тыс. судебных приказов в отношении должников
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2019. Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» направит в службу судебных приставов 20 тыс. ...28.08.2017 Управляющие компании Первоуральска продолжают копить долги за энергоресурсы
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2017. Управляющие компании Первоуральска продолжают копить многомиллионные долги за поставки ...23.08.2017 Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» выставил на продажу долги потребителей на 3 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2017. Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» выставил на продажу долги потребителей на общую ...20.06.2017 Долги свердловских предприятий за тепло и электричество в 3 млрд рублей выставлены на торги
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2017. Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» выставил на продажу долги предприятий за ...