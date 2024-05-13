Бизнес-центр «Манхэттен» может быть отключен от теплоснабжения за долги

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2024. Компания «ЭнергосбыТ Плюс» отправила уведомление бизнес-центру «Манхэттен» о запланированном отключении тепла из-за долгов ООО УК «Кировская» на сумму свыше 9,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба «Т Плюс».



«С ноября 2023 года по 1 сентября 2024 года управляющая организация, под управлением которой находится административное здание, не выполнила свои финансовые обязательства перед «ЭнергосбыТ Плюс». Задолженность подтверждена в судебном порядке, на всю сумму выданы исполнительные документы», — говорится в сообщении.



Как сообщает «Т Плюс», если в ближайшие дни управляющая компания не выплатит долги, то передачу тепла отключат частично, а затем и полностью. «ЭнергосбыТ Плюс» обслуживает около 7 млн клиентов. Среди них 180 тыс. юрлиц имеют договор ресурсоснабжения.