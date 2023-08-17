В Свердловской области месячная инфляция составила 0,64%

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2024. По данным Свердловскстата месячная инфляция по Свердловской области составила 0,64%, при этом с начала года рост инфляции составил 5,59%. Сильнее всего с декабря 2023 года по сентябрь 32024 года подорожали услуги: они выросли на 10,19%. За тот же период плодовоовощная продукция подешевела на 3,39%.

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