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Сегодня, 12:22

В Свердловской области месячная инфляция составила 0,64%

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2024. По данным Свердловскстата месячная инфляция по Свердловской области составила 0,64%, при этом с начала года рост инфляции составил 5,59%.

Сильнее всего с декабря 2023 года по сентябрь 32024 года подорожали услуги: они выросли на 10,19%.

За тот же период плодовоовощная продукция подешевела на 3,39%.
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