В Свердловской области месячная инфляция составила 0,64%

УрБК, Челябинск, 17.08.2023. В Челябинской области в июле инфляция составила 4,08%. В июне этот показатель составил ...02.10.2015 Месячная инфляция в Свердловской области составила 0,7%
В сентябре 2015 года цены на товары и услуги в Свердловской области выросли на 0,7%. Об этом говорится в материалах ...02.10.2015 Месячная инфляция в Свердловской области составила 0,7%
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2015. В сентябре 2015 года цены на товары и услуги в Свердловской области выросли на 0,7%. Об ...04.12.2014 Среднесуточный рост цен за один день декабря составил 0,06%
УрБК, Москва, 04.12.2014. Инфляция в России за период с 25 ноября по 1 декабря составила 0,3%, сообщает Росстат. Две ...23.05.2013 Недельная инфляция в России ускорилась до 0,2%
УрБК, Москва, 23.05.2013. Недельная инфляция в РФ с 14 по 20 мая составила 0,2%, ускорившись с уровня в 0,1%, который ...