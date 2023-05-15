Фото из официального Telegram-канала ТРЦ Гринвич

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2024. В екатеринбургском торговом центре «Гринвич» открылась танцевальная школа GallaDance. Об этом сообщает официальный Telegram-канал торгово-развлекательного комплекса.«В Гринвиче открылось светлое пространство GallaDance. Здесь знают толк в бальных танцах, танго, high heels, карибиан-микс и других направлениях. Здесь обучают не только взрослых, но и детей, делают из ребят профи», — говорится в сообщении.В студии открыли два зала для тренировок. В них преподаватели проводят первые уроки. Дни открытых дверей пройдут 19 и 20 октября. Программу разделят на «взрослую» и «детскую». Танцевальная секция находится на 3 уровне, рядом с ESTORY и Леонардо.