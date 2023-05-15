УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:00

В екатеринбургском торговом центре «Гринвич» открылась танцевальная школа GallaDance

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2024. В екатеринбургском торговом центре «Гринвич» открылась танцевальная школа GallaDance. Об этом сообщает официальный Telegram-канал торгово-развлекательного комплекса.

В екатеринбургском торговом центре «Гринвич» открылась танцевальная школа GallaDance

«В Гринвиче открылось светлое пространство GallaDance. Здесь знают толк в бальных танцах, танго, high heels, карибиан-микс и других направлениях. Здесь обучают не только взрослых, но и детей, делают из ребят профи», — говорится в сообщении.

В екатеринбургском торговом центре «Гринвич» открылась танцевальная школа GallaDance

В студии открыли два зала для тренировок. В них преподаватели проводят первые уроки. Дни открытых дверей пройдут 19 и 20 октября. Программу разделят на «взрослую» и «детскую». Танцевальная секция находится на 3 уровне, рядом с ESTORY и Леонардо.

Фото из официального Telegram-канала ТРЦ Гринвич
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.05.2023 В екатеринбургском ТЦ «Гринвич» за неделю открылись четыре новых магазина

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. В екатеринбургском торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Гринвич» за последнюю неделю ...

05.12.2022 В екатеринбургском ТЦ «Гринвич» открылся зал Green Fitness

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В Екатеринбурге в ТЦ «Гринвич» открылся зал Green Fitness. Об этом сообщается в ...

14.09.2022 В екатеринбургском ТЦ «Гринвич» открылись магазины брендов Perspective и Parfumer Atelier

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2022. В Екатеринбурге в ТЦ «Гринвич» открылись магазины брендов Perspective и Parfumer ...

07.07.2022 В екатеринбургском ТРЦ «Гринвич» будет представлен бренд Karl Lagerfeld

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2022. В торгово-развлекательном центре «Гринвич» появится бренд Karl Lagerfeld. Об этом ...

09.11.2009 В ТРЦ «Гринвич» прекратил работу ресторанный двор «Пир»

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2009. В ТРЦ «Гринвич» прекратил работу ресторанный двор «Пир». Напомним, ресторанный двор ...

Популярные новости
30.09.2024Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале с начала года снизился на 3,5%24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры26.09.2024Россельхознадзор не допустил к продаже зараженную карантинным вредителем 1,7 тонны горького перца из Узбекистана18.09.2024Региону дали тепло27.09.2024Антон Переславцев: Жители получат тепло вовремя
Архив новостей
Октябрь 2024 (397)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (668)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18