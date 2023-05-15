В екатеринбургском торговом центре «Гринвич» открылась танцевальная школа GallaDance

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. В екатеринбургском торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Гринвич» за последнюю неделю ...05.12.2022 В екатеринбургском ТЦ «Гринвич» открылся зал Green Fitness
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В Екатеринбурге в ТЦ «Гринвич» открылся зал Green Fitness. Об этом сообщается в ...14.09.2022 В екатеринбургском ТЦ «Гринвич» открылись магазины брендов Perspective и Parfumer Atelier
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2022. В Екатеринбурге в ТЦ «Гринвич» открылись магазины брендов Perspective и Parfumer ...07.07.2022 В екатеринбургском ТРЦ «Гринвич» будет представлен бренд Karl Lagerfeld
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2022. В торгово-развлекательном центре «Гринвич» появится бренд Karl Lagerfeld. Об этом ...09.11.2009 В ТРЦ «Гринвич» прекратил работу ресторанный двор «Пир»
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2009. В ТРЦ «Гринвич» прекратил работу ресторанный двор «Пир». Напомним, ресторанный двор ...