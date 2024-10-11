УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:21

Официальный курс доллара США вырос на 91 коп., евро — на 19 коп.

УрБК, Москва, 16.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 октября 2024 года. Курс доллара США вырос на 91,00 коп., до 97,01 руб., евро — на 19,03 коп., до 105,67 руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 09:21 Официальный курс доллара США вырос на 3 коп., евро — на 37 коп.

УрБК, Москва, 15.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 октября 2024 года. Курс ...

11.10.2024 Официальный курс доллара США вырос на 29 коп., евро — на 8 коп.

УрБК, Москва, 11.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 октября 2024 года. Курс ...

09.10.2024 Официальный курс доллара США вырос на 4 коп., евро — на 38 коп.

УрБК, Москва, 09.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 октября 2024 года. Курс ...

03.10.2024 Официальный курс доллара США вырос на 1,1 руб., евро — на 79 коп.

УрБК, Москва, 03.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 октября 2024 года. Курс ...

01.10.2024 Официальный курс доллара США вырос на 50 коп., евро — на 70 коп.

УрБК, Москва, 01.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 октября 2024 года. Курс ...

Популярные новости
30.09.2024Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале с начала года снизился на 3,5%24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры26.09.2024Россельхознадзор не допустил к продаже зараженную карантинным вредителем 1,7 тонны горького перца из Узбекистана18.09.2024Региону дали тепло27.09.2024Антон Переславцев: Жители получат тепло вовремя
Архив новостей
Октябрь 2024 (397)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (668)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18