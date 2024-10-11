Официальный курс доллара США вырос на 91 коп., евро — на 19 коп.

УрБК, Москва, 16.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 октября 2024 года. Курс доллара США вырос на 91,00 коп., до 97,01 руб., евро — на 19,03 коп., до 105,67 руб.