Официальный курс доллара США вырос на 91 коп., евро — на 19 коп.

УрБК, Москва, 15.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 октября 2024 года. Курс ...11.10.2024 Официальный курс доллара США вырос на 29 коп., евро — на 8 коп.
УрБК, Москва, 11.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 октября 2024 года. Курс ...09.10.2024 Официальный курс доллара США вырос на 4 коп., евро — на 38 коп.
УрБК, Москва, 09.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 октября 2024 года. Курс ...03.10.2024 Официальный курс доллара США вырос на 1,1 руб., евро — на 79 коп.
УрБК, Москва, 03.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 октября 2024 года. Курс ...01.10.2024 Официальный курс доллара США вырос на 50 коп., евро — на 70 коп.
УрБК, Москва, 01.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 октября 2024 года. Курс ...