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В России объем жилищного строительства в сентябре 2024 года составил 9 млн 852,2 тыс. кв. м

УрБК, Москва, 16.10.2024. В России объем жилищного строительства в сентябре 2024 года составил 9 млн 852,2 тыс. кв. м, что на 3,3% больше, чем в сентябре прошлого года, пишет ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.

Отмечается, что за январь-сентябрь 2024 года объем жилищного строительства в стране вышел на уровень 81 млн 136,1 тыс. кв. м. Что превышает данные за такой же период 2023 года на 1,8%.
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