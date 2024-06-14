В России объем жилищного строительства в сентябре 2024 года составил 9 млн 852,2 тыс. кв. м

Материалы по теме

Объем сборов по ОСАГО в России составил 72,9 млрд рублей в I квартале 2024 года

УрБК, Москва, 14.06.2024. Объем сборов российских страховщиков по ОСАГО в I квартале 2024 года составил 72,9 млрд руб., ...

Объем выведенных на рынок жилья Свердловской области новых проектов за год снизился на 3,7%

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. Объем выведенных на рынок жилья Свердловской области новых проектов, по данным Единой ...

Объем нераспроданного нового жилья в России достиг рекордных 72,5 млн кв. метров в 2023 году

УрБК, Москва, 25.01.2024. Объем нераспроданного первичного жилья в России вырос за 2023 год на 7% и достиг рекордного ...

В свердловский бюджет на 2024 год добавили 14,9 млрд рублей на дороги, строительство и медицину

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. Объем бюджета Свердловской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов был ...

В России за девять месяцев 2014 года объем строительства жилья вырос на 25%

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2014. Объем ввода в эксплуатацию жилой недвижимости в РФ за 9 месяцев 2014 года вырос по ...