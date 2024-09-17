Развитие цифровой и платежной системы ляжет в основу главных направлений развития ЦБ на ближайшие три года

УрБК, Москва, 15.10.2024. Банк России определил четыре направления основного развития финансовых технологий на ближайшие три года. Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале регулятора.



В частности, среди них обозначены информационная безопасность, совершенствование правовой базы, развитие элементов платежной и цифровой инфраструктуры, а также обеспечение технологического суверенитета.



В ЦБ отмечают, что до 2027 года для клиентов по-прежнему будут главными принципами внедрения финансовых технологий бесшовность в предоставлении услуг и их безопасность.



В ходе взаимодействия участниками финансового рынка и органами власти, как утверждают в Банке России, за последние шесть лет сформированы условия, необходимые для появления и продвижения инноваций.



Кроме того, активно развиваются коммерческие платежные продукты и услуги, сейчас в России созданы условия для внедрения сервисов на стороне как участников рынка, так и государства.



«Мы планируем и дальше развивать инфраструктуру, а также поддерживать создание инновационных сервисов в справедливой конкурентной среде», — говорится в сообщении регулятора.