Развитие цифровой и платежной системы ляжет в основу главных направлений развития ЦБ на ближайшие три года

УрБК, Москва, 17.09.2024. Банк России считает развитие системы внешнеторговых платежей одним из ключевых направлений ...17.05.2024 Цифровой профиль Центробанка пополнился на 42 услуги для юридических лиц
УрБК, Москва, 17.05.2024. Цифровой профиль ЦБ РФ пополнился на 42 услуги для юридических лиц (всего их стало 45), на ...21.10.2022 Зампреды правительства РФ получили новые обязанности по кураторству высокотехнологичных направлений
УрБК, Москва, 21.10.2022. Заместителям председателя правительства РФ передали новые обязанности по кураторству ...06.05.2022 Банк России сообщил о замедлении работы сервисов своей платежной системы
УрБК, Москва, 06.05.2022. Операции в сервисах платежной системы Банка России (включая систему быстрых платежей) и в ...10.12.2021 Банк России назвал основные направления работы по цифровизации финансового рынка в 2022-2024 годах
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2021. Банк России назвал одной из ключевых задач в сфере цифровизации финансового рынка ...