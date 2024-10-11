Официальный курс доллара США вырос на 3 коп., евро — на 37 коп.

УрБК, Москва, 11.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 октября 2024 года. Курс ...10.10.2024 Официальный курс доллара США вырос на 84 коп., евро — на 72 коп.
УрБК, Москва, 10.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 октября 2024 года. Курс ...09.10.2024 Официальный курс доллара США вырос на 4 коп., евро — на 38 коп.
УрБК, Москва, 09.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 октября 2024 года. Курс ...04.10.2024 Официальный курс доллара США снизился на 15 коп., евро — на 12 коп.
УрБК, Москва, 04.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 октября 2024 года. Курс ...02.10.2024 Официальный курс доллара США вырос на 13 коп., евро — снизился на 52 коп.
УрБК, Москва, 02.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 октября 2024 года. Курс ...