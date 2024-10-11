Официальный курс доллара США вырос на 3 коп., евро — на 37 коп.

УрБК, Москва, 15.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 октября 2024 года. Курс доллара США снизился на 3,35 коп., до 96,10 руб., евро — на 37 коп., до 105,48 руб.