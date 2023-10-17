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Вчера, 14:44

Два памятника архитектуры в центре Орджоникидзевского района Екатеринбурга выставят на торги

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2024. В Екатеринбурге на торги выставят «Жилой дом» на улице Ильича и «Лабораторию», входящие в ансамбль зданий Площади 1-й пятилетки на Уралмаше, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.


Предполагается, что покупатель памятников должен будет вложить деньги в их восстановление. Торги будет проводить госкорпорация ДОМ.РФ.

Добавим, что ранее областные власти присвоили всему комплексу, строительство которого было завершено в 1934 году, статус достопримечательности.

Кроме указанных зданий, на площади также расположена гостиница «Мадрид», находящаяся в аварийном состоянии.

Стоит отметить, что ранее уже сообщалось, что согласно стратегии социально-экономического развития, Орджоникидзевского района до 2030 года, в срок до 2035 года будет реконструировано историческое здание этой гостиницы.
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