Два памятника архитектуры в центре Орджоникидзевского района Екатеринбурга выставят на торги

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2024. В Екатеринбурге на торги выставят «Жилой дом» на улице Ильича и «Лабораторию», входящие в ансамбль зданий Площади 1-й пятилетки на Уралмаше, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.





Предполагается, что покупатель памятников должен будет вложить деньги в их восстановление. Торги будет проводить госкорпорация ДОМ.РФ.



Добавим, что ранее областные власти присвоили всему комплексу, строительство которого было завершено в 1934 году, статус достопримечательности.



Кроме указанных зданий, на площади также расположена гостиница «Мадрид», находящаяся в аварийном состоянии.



Стоит отметить, что ранее уже сообщалось, что согласно стратегии социально-экономического развития, Орджоникидзевского района до 2030 года, в срок до 2035 года будет реконструировано историческое здание этой гостиницы.