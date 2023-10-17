Два памятника архитектуры в центре Орджоникидзевского района Екатеринбурга выставят на торги

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. Согласно стратегии социально-экономического развития Орджоникидзевского района до 2030 ...17.10.2023 Власти Екатеринбурга утвердили стратегию социально-экономического развития Орджоникидзевского района до 2030 года
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. Власти Екатеринбурга утвердили стратегию социально-экономического развития ...04.10.2023 Аукцион на право арендовать гостиницу «Мадрид» в Екатеринбурге признан несостоявшимся
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2023. Торги на право арендовать гостиницу «Мадрид» в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга ...09.09.2016 В Екатеринбурге вновь выставлен на торги недострой «Уралвнешторга» на Октябрьской, 5
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2016. В Екатеринбурге в очередной раз выставлено на торги имущество ГУП Свердловской области ...07.09.2016 Будущую реконструкцию гостиницы «Мадрид» в Екатеринбурге обсудят с общественностью
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2016. В Екатеринбурге эксперты и девелоперы в ходе круглого стола определят сценарий ...