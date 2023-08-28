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Вчера, 14:23

В России количество баров и рюмочных в октябре увеличилось на 23%

УрБК, Москва, 14.10.2024. В России количество баров и рюмочных увеличилось на 23% в октябре 2024 года. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным сервиса «Яндекс Карты», в октябре текущего года количество баров, пабов и рюмочных в России выросло до 9,2 тыс. заведений. При этом по подсчетам Franshiza.ru, в январе-сентябре 2024 года популярность барного бизнеса на франшизе выросла на 13% по отношению к предыдущему году. Эксперты TopFranchise.ru считают, что показатель увеличился на 7%.

По мнению эксперта Franshiza.ru Тимура Хашханокова, в текущем году особую популярность приобрел формат рюмочных. На них, как и на бары, стали обращать внимание посетители ночных клубов. При этом число людей, посещающих дискотеки, сокращается, пояснил арт-директор District27 Давид Автандилов.

Кроме того, гости предпочитают пить в рюмочных настойки, отмечает основатель сети «Рюмкабар» Елена Кириллова. Она добавила, что стоимость одной рюмки настойки в московских барах сейчас в среднем 250–300 руб., а цена коктейля дороже в три раза.
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