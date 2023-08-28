УрБК, Москва, 14.10.2024. В России количество баров и рюмочных увеличилось на 23% в октябре 2024 года. Об этом пишет ...

В России количество баров и рюмочных в октябре увеличилось на 23%

Число баров в России с начала года выросло на 5%, алкомаркетов — на 3%

УрБК, Москва, 28.08.2023. С начала года число баров в России выросло на 4,7%, алкомаркетов — на 3,4%. Об этом сообщает ...