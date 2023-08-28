В России количество баров и рюмочных в октябре увеличилось на 23%

УрБК, Москва, 14.10.2024. В России количество баров и рюмочных увеличилось на 23% в октябре 2024 года. Об этом пишет ...28.08.2023 Число баров в России с начала года выросло на 5%, алкомаркетов — на 3%
УрБК, Москва, 28.08.2023. С начала года число баров в России выросло на 4,7%, алкомаркетов — на 3,4%. Об этом сообщает ...03.12.2015 В октябре 2015 года ресторанный рынок снизился на 5%
По итогам октября 2015 года оборот ресторанов, баров и кафе в России сократился на 5% по сравнению с октябрем 2014 ...03.12.2015 Росстат: В октябре 2015 года ресторанный рынок снизился на 5%
УрБК, Москва, 03.12.2015. По итогам октября 2015 года оборот ресторанов, баров и кафе в России сократился на 5% по ...04.12.2013 Петербургские депутаты запретили детям посещать рюмочные
Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга одобрили законопроект, запрещающий несовершеннолетним посещать питейный ...