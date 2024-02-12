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Сегодня, 14:01

Южный Урал занял 37 место в рейтинге российских регионов по уровню материального благополучия в 2023 году

УрБК, Москва, 14.10.2024. Челябинская область заняла 37 место в рейтинге российских регионов по уровню материального благополучия по итогам 2023 года. Об этом сообщается в исследовании аналитиков, представленном РИА «Новости».

В 2023 году Южный Урал набрал 48,97 балла, при этом по итогам 2022 года у региона было всего 39,50 балла.
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