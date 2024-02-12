Южный Урал занял 37 место в рейтинге российских регионов по уровню материального благополучия в 2023 году

Свердловская область заняла 16 место в рейтинге российских регионов по уровню материального благополучия по итогам 2023 ...Сегодня, 10:03 Свердловская область заняла 16 место в рейтинге российских регионов по уровню материального благополучия по итогам 2023 года
УрБК, Москва, 14.10.2024. Свердловская область заняла 16 место в рейтинге российских регионов по уровню материального ...12.02.2024 Южный Урал занял четвертое место рейтинга по качеству жизни среди регионов УрФО
УрБК, Челябинск, 12.02.2024. Челябинская область заняла 20-е место в рейтинге российских регионов по качеству жизни по ...25.12.2023 Южный Урал занял 26-е место в итоговом рейтинге российских регионов
УрБК, Челябинск, 25.12.2023. Челябинская область заняла 26-е место (53,791 балла) в итоговом рейтинге регионов РФ, ...28.08.2023 Южный Урал почти на 5 баллов улучшил результат в рейтинге регионов РФ по рынку труда
УрБК, Челябинск, 28.08.2023. Челябинская область получила 70,5 балла из 100 возможных в рейтинге регионов РФ по рынку ...