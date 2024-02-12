Южный Урал занял 37 место в рейтинге российских регионов по уровню материального благополучия в 2023 году

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Свердловская область заняла 16 место в рейтинге российских регионов по уровню материального благополучия по итогам 2023 ...

Свердловская область заняла 16 место в рейтинге российских регионов по уровню материального благополучия по итогам 2023 года

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