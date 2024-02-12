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Екатеринбург занял восьмое место среди российских городов с высоким качеством жизни по итогам I квартала 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. Екатеринбург занял восьмое место среди городов России с высоким уровнем жизни по итогам I квартала 2024 года. Рейтинг был составлен в Финансовом университете при правительстве РФ, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По мнению аналитиков, индекс качества жизни по итогам I квартала 2024 года в России поднялся до 97 баллов против 91 в IV квартале 2023 года.

В топ-3 городов с высоким качеством жизни вошли Грозный (75,6 балла), Москва (75,2 балла) и Сочи (70,7 балла). Екатеринбург набрал в этом рейтинге 64,4 балла.

При анализе качества жизни принимался в расчет широкий перечень показателей, в том числе уровень материального благополучия, доступность недвижимости, качество медицинского обслуживания, состояние экологической среды и работа системы образования.
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