Екатеринбург занял восьмое место среди российских городов с высоким качеством жизни по итогам I квартала 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. Екатеринбург занял восьмое место среди городов России с высоким уровнем жизни по итогам I квартала 2024 года. Рейтинг был составлен в Финансовом университете при правительстве РФ, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



По мнению аналитиков, индекс качества жизни по итогам I квартала 2024 года в России поднялся до 97 баллов против 91 в IV квартале 2023 года.



В топ-3 городов с высоким качеством жизни вошли Грозный (75,6 балла), Москва (75,2 балла) и Сочи (70,7 балла). Екатеринбург набрал в этом рейтинге 64,4 балла.



При анализе качества жизни принимался в расчет широкий перечень показателей, в том числе уровень материального благополучия, доступность недвижимости, качество медицинского обслуживания, состояние экологической среды и работа системы образования.