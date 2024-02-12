Екатеринбург занял восьмое место среди российских городов с высоким качеством жизни по итогам I квартала 2024 года

УрБК, Челябинск, 12.02.2024. Челябинская область заняла 20-е место в рейтинге российских регионов по качеству жизни по ...15.02.2021 Южный Урал занял 25-е место в рейтинге регионов РФ по качеству жизни
УрБК, Челябинск, 15.02.2021. Челябинская область по итогам 2020 года заняла в рейтинге качества жизни российских ...23.10.2018 Екатеринбург занял четвертое место среди городов-миллионников по доступности детской инфраструктуры
УрБК, Москва, 23.10.2018. Екатеринбург занял четвертое место среди городов-миллионников по качеству и доступности ...15.01.2018 Екатеринбург не вошел в топ-10 городов в рейтинге качества жизни населения
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2018. Екатеринбург не вошел в первую десятку городов в рейтинге качества жизни населения по ...17.11.2014 Екатеринбург вошел в топ-7 городов с самым высоким уровнем жизни
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2014. Екатеринбург занял 7 место в рейтинге городов РФ с самым высоким уровнем жизни. Об ...