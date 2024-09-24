Уральские таможенники оформили первый внешнеторговый бартерный контракт с контрагентом из КНР

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2024. Уральские таможенники оформили первый внешнеторговый бартерный контракт с контрагентом из КНР.



Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов сообщил, что в уральскую электронную таможню в конце сентября была подана первая импортная декларация на товары (бытовая техника, строительные материалы и другие товары). В свою очередь, российская сторона поставила в Китай семена льна на равнозначную сумму.



«Очевидный плюс бартерных сделок заключается в минимизации валютно-финансовых рисков вплоть до их полного устранения при равноценном обмене товаров. Во-первых, колебания курсов валют не влияют на эффективность сделки. Во-вторых, не возникает проблем из-за задержек платежей или отказа банков от проведения транзакций», —отметил А. Фролов.



Добавим, что в Свердловской области создана рабочая группа по выработке предложений по взаиморасчетам по внешнеторговым сделкам, в экспертный состав которой вошли представители министерства международных и внешнеэкономических связей региона, Уральского таможенного управления, налоговой службы, бизнес-сообщества, в том числе из Китая. На рабочих встречах участники обсуждают возможные варианты взаиморасчетов, в том числе бартерных.