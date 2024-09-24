Уральские таможенники оформили первый внешнеторговый бартерный контракт с контрагентом из КНР

Уральские таможенники оформили за лето 1,5 тыс. т арбузов, что составляет 90% от всего импорта продукции с начала года, ...24.09.2024 Уральские таможенники за три летних месяца одобрили ввоз 1,5 тыс. тонн арбузов
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2024. Уральские таможенники оформили за лето 1,5 тыс. т арбузов, что составляет 90% от всего ...13.08.2024 Таможенники с апреля 2024 года оформили ввоз на Урал свыше 3 тыс. тонн нектаринов и персиков на общую сумму 3 млн долл. США
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2024. Таможенные службы с апреля 2024 года оформили ввоз на Урал 2,3 тыс. т нектаринов. Это ...25.03.2024 Уральские таможенники с начала года оформили вывоз почти 25 тыс. тонн круглого леса
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. С начала текущего года уральские таможенники оформили вывоз почти 25 тыс. т круглого ...28.08.2023 Сотрудники Кольцовской таможни в августе оформили ввоз 168 тонн цветов
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. Сотрудники Кольцовской таможни в августе текущего года оформили ввоз 168 т цветов. ...