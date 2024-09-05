В Екатеринбурге завершаются ремонтные работы на центральных улицах города

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов провел контрольный осмотр ремонтных ...31.07.2024 В Екатеринбурге ремонт центральных улиц будет завершен ко Дню города
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2024. Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов проверил, как идут ремонтные работы на ...24.05.2023 Власти Екатеринбурга проверили ход реконструкции магистралей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. Реконструкция магистралей в Екатеринбурге в этом году началась раньше запланированного ...30.05.2014 Дорожные службы Екатеринбурга продолжают ремонт на улице Сакко и Ванцетти
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2014. В Екатеринбурге дорожные службы продолжают ремонт на улице Сакко и Ванцетти на участке ...22.05.2014 Ремонтные работы на улице Сакко и Ванцетти будут проводиться с 23 по 26 мая
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2014. Ремонтные работы улицы Сакко и Ванцетти на участке от проспекта Ленина до улицы ...