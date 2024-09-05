В Екатеринбурге завершаются ремонтные работы на центральных улицах города

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. В Екатеринбурге завершаются ремонтные работы на улице Хохрякова, в переулке Центральный рынок, на улицах Сакко и Ванцетти и Мельковская. Об этом после инспекционного объезда заявила председатель комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова.



Она уточнила, что на всех объектах выполнены работы по асфальтированию, устройству тротуаров, замене бортовых камней, устройству безбарьерной среды для маломобильных групп населения, а работы по асфальтированию парковочных мест будут выполнены в ближайшие дни с применением климатических технологий.



Также во время объезда представители службы заказчика МКУ «Городское благоустройство» и Комитета благоустройства побывали еще на двух объектах: улицах Малышева и Бориса Ельцина. На участке улицы Малышева от улицы Московской до улицы Добролюбова ремонт ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).



«Ранее подрядной организацией были нарушены сроки производства работ. Сейчас они в ускоренном темпе заканчивают работы. Надеемся, что подрядчики успеют в благоприятные погодные условия завершить весь объем работ», — цитирует Т. Благодаткову пресс-служба администрации города.



Напомним, по президентскому нацпроекту БКД в текущем сезоне муниципалитетом был запланирован ремонт 13 участков автодорог общей площадью 278,4 тыс. кв. м и протяженностью 14,5 км.