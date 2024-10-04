Официальный курс доллара США снизился на 1,1 руб., евро — на 1,3 руб.

УрБК, Москва, 04.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 октября 2024 года. Курс ...02.10.2024 Официальный курс доллара США вырос на 13 коп., евро — снизился на 52 коп.
УрБК, Москва, 02.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 октября 2024 года. Курс ...28.08.2024 Официальный курс доллара США снизился на 29 коп., евро — на 20 коп.
УрБК, Москва, 28.08.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 августа 2024 года. Курс ...14.06.2024 Официальный курс доллара США снизился на 81 коп., евро — на 90 коп.
УрБК, Москва, 14.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 июня 2024 года. Курс доллара ...17.01.2024 Официальный курс доллара США снизился на 3 коп., евро — на 46 коп.
УрБК, Москва, 17.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 января 2024 года. Курс ...