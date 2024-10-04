Официальный курс доллара США снизился на 1,1 руб., евро — на 1,3 руб.

УрБК, Москва, 11.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 октября 2024 года. Курс доллара США снизился на 1,17 руб., до 96,06 руб., евро — на 1,39 руб., до 105,10 руб.