УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:01

Просроченная кредиторская задолженность организаций Среднего Урала составляет 100,4 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. Кредиторская задолженность организаций Свердловской области (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) на конец июля 2024 года составила 3 трлн 200,9 млрд руб., из них просроченная — 100,4 млрд руб., или 3,1% от общей суммы кредиторской задолженности.

Как сообщает Свердловскстат, в регионе по состоянию на указанный период 213 предприятий имели просроченную кредиторскую задолженность.

При этом большая часть «просрочки» — 68, 4 млрд руб. — приходится на организации из сферы «Обрабатывающие производства». На второе место с результатом в 13,6 млрд руб. попали предприятия категории «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха». На третье — организации из сферы «Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (7,3 млрд руб.).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Сегодня, 15:01 Просроченная кредиторская задолженность организаций Среднего Урала составляет 100,4 млрд рублей

Кредиторская задолженность организаций Свердловской области (без субъектов малого предпринимательства, кредитных ...

05.09.2024 Просроченная кредиторская задолженность организаций Среднего Урала составляет 106,6 млрд рублей

Кредиторская задолженность организаций Свердловской области (без субъектов малого предпринимательства, кредитных ...

05.09.2024 Просроченная кредиторская задолженность организаций Среднего Урала составляет 106,6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. Кредиторская задолженность организаций Свердловской области (без субъектов малого ...

09.07.2024 Просроченная кредиторская задолженность организаций Среднего Урала составляет почти 110 млрд рублей

Кредиторская задолженность организаций Свердловской области (без субъектов малого предпринимательства, кредитных ...

09.07.2024 Просроченная кредиторская задолженность организаций Среднего Урала составляет почти 110 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. Кредиторская задолженность организаций Свердловской области (без субъектов малого ...

Популярные новости
30.09.2024Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале с начала года снизился на 3,5%24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры16.09.2024ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год13.09.2024Росреестр в августе зафиксировал в Свердловской области снижение числа сделок на первичном рынке жилья на 57%26.09.2024Россельхознадзор не допустил к продаже зараженную карантинным вредителем 1,7 тонны горького перца из Узбекистана
Архив новостей
Октябрь 2024 (297)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18