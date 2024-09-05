Просроченная кредиторская задолженность организаций Среднего Урала составляет 100,4 млрд рублей

Кредиторская задолженность организаций Свердловской области (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) на конец июля 2024 года составила 3 трлн 200,9 млрд руб., из них просроченная — 100,4 млрд руб., или 3,1% от общей суммы кредиторской задолженности.



Как сообщает Свердловскстат, в регионе по состоянию на указанный период 213 предприятий имели просроченную кредиторскую задолженность.



При этом большая часть «просрочки» — 68, 4 млрд руб. — приходится на организации из сферы «Обрабатывающие производства». На второе место с результатом в 13,6 млрд руб. попали предприятия категории «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха». На третье — организации из сферы «Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (7,3 млрд руб.).