УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
05.09.2024

Просроченная кредиторская задолженность организаций Среднего Урала составляет 106,6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. Кредиторская задолженность организаций Свердловской области (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) на конец июня 2024 года составила 3 трлн 130,7 млрд руб., из нее просроченная — 106,6 млрд руб., или 3,4% от общей суммы кредиторской задолженности.

Как сообщает Свердловскстат, в регионе по состоянию на указанный период 215 предприятий имели просроченную кредиторскую задолженность.

При этом большая часть «просрочки» — 73,7 млрд руб. — приходится на организации из сферы «Обрабатывающие производства». На второе место с результатом в 14,4 млрд руб. попали предприятия категории «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха». На третье — организации из сферы «Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (8,5 млрд руб.).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.07.2024 Просроченная кредиторская задолженность организаций Среднего Урала составляет почти 110 млрд рублей

Кредиторская задолженность организаций Свердловской области (без субъектов малого предпринимательства, кредитных ...

09.07.2024 Просроченная кредиторская задолженность организаций Среднего Урала составляет почти 110 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. Кредиторская задолженность организаций Свердловской области (без субъектов малого ...

14.02.2024 Просроченная кредиторская задолженность организаций Среднего Урала составляет 96,8 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. Кредиторская задолженность организаций Свердловской области (без субъектов малого ...

15.01.2024 Просроченная кредиторская задолженность организаций Среднего Урала составляет 93,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. Кредиторская задолженность организаций Свердловской области (без субъектов малого ...

05.09.2023 Просроченная кредиторская задолженность организаций Среднего Урала составляет 85,6 млрд рублей

Кредиторская задолженность организаций Свердловской области (без субъектов малого предпринимательства, кредитных ...

Популярные новости
16.08.2024Творчество иных15.08.2024Семь садов13.08.2024Оперативная работа20.08.2024Комфортные города16.08.2024Михаил Хорьков о снижении доступности покупки жилья в новостройках Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2024 (212)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18