Просроченная кредиторская задолженность организаций Среднего Урала составляет почти 110 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. Кредиторская задолженность организаций Свердловской области (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) на конец апреля 2024 года составила 3 трлн 066,2 млрд руб., из нее просроченная — 109,8 млрд руб., или 3,6% от общей суммы кредиторской задолженности.



Как сообщает Свердловскстат, в регионе по состоянию на указанный период 216 предприятий имели просроченную кредиторскую задолженность.



При этом большая часть «просрочки» — 74,6 млрд руб. — приходится на организации, действующие в сфере «Обрабатывающие производства». На второе место с результатом в 14,2 млрд руб. попали предприятия категории «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха». На третье — организации, действующие в сфере «Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (9,5 млрд руб.).