Просроченная кредиторская задолженность организаций Среднего Урала составляет 96,8 млрд рублей

Кредиторская задолженность организаций Свердловской области (без субъектов малого предпринимательства, кредитных ...15.01.2024 Просроченная кредиторская задолженность организаций Среднего Урала составляет 93,5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. Кредиторская задолженность организаций Свердловской области (без субъектов малого ...06.10.2023 Просроченная кредиторская задолженность организаций Среднего Урала составляет 79,6 млрд рублей
Кредиторская задолженность организаций Свердловской области (без субъектов малого предпринимательства, кредитных ...06.10.2023 Просроченная кредиторская задолженность организаций Среднего Урала составляет 79,6 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. Кредиторская задолженность организаций Свердловской области (без субъектов малого ...05.09.2023 Просроченная кредиторская задолженность организаций Среднего Урала составляет 85,6 млрд рублей
Кредиторская задолженность организаций Свердловской области (без субъектов малого предпринимательства, кредитных ...