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Вчера, 15:01

Просроченная кредиторская задолженность организаций Среднего Урала составляет 79,6 млрд рублей

Кредиторская задолженность организаций Свердловской области (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) на конец июля 2023 года составила 2 трлн 661,5 млрд руб., из нее просроченная — 79,6 млрд руб., или 3% от общей суммы кредиторской задолженности.

Как сообщает Свердловскстат, в регионе на конец июля этого года 233 предприятия имели просроченную кредиторскую задолженность.

При этом большая часть «просрочки» — 47,2 млрд руб. — приходится на организации, действующие в сфере «обрабатывающие производства». На второе место с результатом в 15,5 млрд руб. попали предприятия, осуществляющие «обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха». На третье — организации, действующие в сфере «торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (7 млрд руб.).
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