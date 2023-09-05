Просроченная кредиторская задолженность организаций Среднего Урала составляет 79,6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. Кредиторская задолженность организаций Свердловской области (без субъектов малого ...05.09.2023 Просроченная кредиторская задолженность организаций Среднего Урала составляет 85,6 млрд рублей
Кредиторская задолженность организаций Свердловской области (без субъектов малого предпринимательства, кредитных ...28.02.2019 Просроченная кредиторская задолженность организаций Среднего Урала на конец декабря превысила 72 млрд рублей
Кредиторская задолженность организаций Свердловской области (без субъектов малого предпринимательства) на конец декабря ...28.02.2019 Просроченная кредиторская задолженность организаций Среднего Урала на конец декабря превысила 72 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2019. Кредиторская задолженность организаций Свердловской области (без субъектов малого ...26.02.2016 Просроченная задолженность организаций Свердловской области составляет 68,2 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2016. На конец декабря 2015 года суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская ...