Просроченная кредиторская задолженность организаций Среднего Урала составляет 85,6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. Кредиторская задолженность организаций Свердловской области (без субъектов малого ...28.02.2019 Просроченная кредиторская задолженность организаций Среднего Урала на конец декабря превысила 72 млрд рублей
Кредиторская задолженность организаций Свердловской области (без субъектов малого предпринимательства) на конец декабря ...28.02.2019 Просроченная кредиторская задолженность организаций Среднего Урала на конец декабря превысила 72 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2019. Кредиторская задолженность организаций Свердловской области (без субъектов малого ...26.02.2016 В Свердловской области просроченная задолженность организаций составляет 68,2 млрд рублей
На конец декабря 2015 года суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность и задолженность по ...26.02.2016 Просроченная задолженность организаций Свердловской области составляет 68,2 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2016. На конец декабря 2015 года суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская ...