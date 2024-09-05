Просроченная кредиторская задолженность организаций Среднего Урала составляет 106,6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. Кредиторская задолженность организаций Свердловской области (без субъектов малого ...09.07.2024 Просроченная кредиторская задолженность организаций Среднего Урала составляет почти 110 млрд рублей
Кредиторская задолженность организаций Свердловской области (без субъектов малого предпринимательства, кредитных ...09.07.2024 Просроченная кредиторская задолженность организаций Среднего Урала составляет почти 110 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. Кредиторская задолженность организаций Свердловской области (без субъектов малого ...14.02.2024 Просроченная кредиторская задолженность организаций Среднего Урала составляет 96,8 млрд рублей
Кредиторская задолженность организаций Свердловской области (без субъектов малого предпринимательства, кредитных ...05.09.2023 Просроченная кредиторская задолженность организаций Среднего Урала составляет 85,6 млрд рублей
Кредиторская задолженность организаций Свердловской области (без субъектов малого предпринимательства, кредитных ...