В Екатеринбурге велосипедист по решению суда заплатит более 300 тыс. руб. за повреждение автомобиля во время аварии

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. В Екатеринбурге велосипедист заплатит более 300 тыс. руб. за повреждение автомобиля, в который он врезался на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Так, суд установил, что в мае 2022 года велосипедист не заметил автомобиль Audi при пересечении перекрестка и врезался в заднюю часть машины. В момент столкновения для обоих участников ДТП горел запрещающий сигнал светофора.



Ремонт автомобиля был оценен в 286 тыс. 800 руб. Владелица обратилась в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с просьбой взыскать с велосипедиста полную сумму ущерба, а также расходы на проведение экспертизы, расходы на оплату представителя и госпошлину



Суд требования удовлетворил и обязал велосипедиста выплатить истице 322 тыс. 868 руб. Ответчик подал апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию, однако решение было оставлено без изменения.