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В Екатеринбурге велосипедист по решению суда заплатит более 300 тыс. руб. за повреждение автомобиля во время аварии

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. В Екатеринбурге велосипедист заплатит более 300 тыс. руб. за повреждение автомобиля, в который он врезался на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Так, суд установил, что в мае 2022 года велосипедист не заметил автомобиль Audi при пересечении перекрестка и врезался в заднюю часть машины. В момент столкновения для обоих участников ДТП горел запрещающий сигнал светофора.

Ремонт автомобиля был оценен в 286 тыс. 800 руб. Владелица обратилась в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с просьбой взыскать с велосипедиста полную сумму ущерба, а также расходы на проведение экспертизы, расходы на оплату представителя и госпошлину

Суд требования удовлетворил и обязал велосипедиста выплатить истице 322 тыс. 868 руб. Ответчик подал апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию, однако решение было оставлено без изменения.
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