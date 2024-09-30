В Екатеринбурге велосипедист по решению суда заплатит более 300 тыс. руб. за повреждение автомобиля во время аварии

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. Владелец платной автостоянки в Нижнем Тагиле по решению суда обязан выплатить 398 тыс. ...09.07.2024 В Екатеринбурге застройщик «Форум-групп» выплатит местной жительнице 112 тыс. рублей за повреждение ее автомобиля осколком упавшего бетона
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. В Екатеринбурге застройщик выплатит местной жительнице 112 тыс. руб. за повреждение ...13.05.2024 В Нижнем Тагиле управляющая компания заплатит 117 тыс. рублей за повреждение Audi Q3 снежной наледью
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2024. В Нижнем Тагиле управляющая компания «Центр-НТ» выплатит местной жительнице компенсацию ...04.04.2019 ЕМУП «Водоканал» заплатит владельцу поврежденного автомобиля более 200 тыс. рублей за незакрытый люк на дороге
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2019. Екатеринбургское МУП «Водоканал» заплатит более 200 тыс. руб. за незакрытый люк на ...26.03.2019 Управляющая компания Екатеринбурга заплатит более 60 тыс. рублей за упавший на автомобиль шифер
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2019. В Екатеринбурге ООО «УК «РЭМП Железнодорожного района» заплатит 61 тыс. руб. за упавший ...