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Объемы ввоза импортных автомобилей в Россию в сентябре побили 16-летний рекорд и достигли 147 тыс. единиц

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2024. В сентябре текущего года в РФ было импортировано почти 147 тыс. новых и подержанных автомобилей зарубежного производства. Этот показатель стал рекордным за 16 лет, сообщает «Коммерсантъ».

При этом, эксперты отмечают, что ввоз новых легковых автомобилей в Россию в сентябре вырос на 17% относительно августа 2024 года, и составил 104,2 тыс. штук. Этот показатель стал максимальным за последние 12 лет.

При этом, 78,6% новых импортных автомобилей было ввезено из Китая, 7,7% — из Киргизии, 6,4% — из Белоруссии и 4,2% — из Казахстана. Причиной роста показателей эксперты называют повышение с 1 октября утильсбора.

Известно, что он увеличится на 70–85%. Затем с января каждого следующего года его будут повышать на 10–20%. Однако на иномарки, ввезенные на территорию России, будут распространяться старые коэффициенты. Условие действует, если документы на иностранные машины были поданы до 15 октября. Для дорожно-строительной техники коэффициент будет расти каждый год на 15%, начиная с 1 января 2025 года.
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