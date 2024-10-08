Объемы ввоза импортных автомобилей в Россию в сентябре побили 16-летний рекорд и достигли 147 тыс. единиц

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В 2025 году объем импорта легковых автомобилей в Россию может сократиться до 1,085 млн иномарок

В 2025 году объем импорта легковых автомобилей в Россию может сократиться до 1,085 млн иномарок. Об этом пишет РБК со ...

В 2025 году объем импорта легковых автомобилей в Россию может сократиться до 1,085 млн иномарок

УрБК, Москва, 08.10.2024. В 2025 году объем импорта легковых автомобилей в Россию может сократиться до 1,085 млн ...

В России продажи новых легковых автомобилей с начала года выросли на 59%

УрБК, Москва, 03.10.2024. Продажи новых легковых автомобилей в России в январе-сентябре составили 1,14 млн единиц. Это ...

В 2023 году в Россию ввезли более 1 млн автомобилей

УрБК, Москва, 12.01.2024. По итогам 2023 года в Россию было импортировано 1 млн 093 тыс. 800 легковых автомобилей. Об ...

Продажи автомобилей в России выросли в октябре на 144%

УрБК, Москва, 10.11.2023. В октябре 2023 года россияне приобрели 110 тыс. 964 легковых автомобиля. Это на 144% ...