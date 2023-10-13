В Екатеринбурге в зимний период к уборке улиц будет привлечено около 1,5 тыс. специалистов и почти 400 единиц уборочной техники

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. Администрация Екатеринбурга закупила более 3 тыс. т реагентов и почти 3,2 тыс. т ...08.04.2022 В Екатеринбурге за зимний сезон коммунальные службы вывезли на полигоны более 1 млн т снега
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2022. В зимний сезон коммунальные службы Екатеринбурга вывезли на полигоны 1 млн 132 тыс. 264 ...08.11.2021 В Екатеринбурге на уборке улиц сегодня занято 325 рабочих и 116 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2021. Коммунальные службы проводят уборку объектов улично-дорожной сети Екатеринбурга в ...27.05.2013 Комитет благоустройства администрации Екатеринбурга сделал замечания подрядным организациям по уборке города
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2013. Администрация города попросила подрядные организации по уборке Екатеринбурга устранить ...10.10.2011 Службы благоустройства Екатеринбурга получат 11 дополнительных единиц снегоуборочной техники
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2011. Специальная комиссия по приему зимней уборочной техники с 10 по 14 октября 2011 года ...