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В Екатеринбурге в зимний период к уборке улиц будет привлечено около 1,5 тыс. специалистов и почти 400 единиц уборочной техники

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2024. В Екатеринбурге в зимний период уборкой улиц будет заниматься около 1,5 тыс. специалистов семи ДЭУ. В их распоряжении будут почти 400 единиц уборочной техники, 8,8 тыс. т противогололедных материалов и 6,2 тыс. т фракционного песка. В дополнение город привлечет к содержанию улиц машины 13 подрядных организаций. Об этом заявила председатель Комитета благоустройства Администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова на заседании городской Общественной палаты.

«Екатеринбург, где более 16 млн км дорог, 5 млн тротуаров, 122 тыс. кв. м посадочных площадок, один из немногих городов, который занимается содержанием улиц своими силами. Это требует ресурсов, но дает уверенность в выполнении работ, контроль над специалистами и гарантирует устойчивость системы. Другие города на нас ориентируются: так, на следующей неделе в Екатеринбурге пройдет форум "Дорога". Туда прибудут представители мэрии Санкт-Петербурга, чтобы перенять наш опыт», — цитирует Т. Балгодаткову пресс-служба горадминистрации.

Она также подчеркнула, что в городе полным ходом идет переоборудование уборочной техники. На части машин меняют навесные механизмы, другие — готовят к эксплуатации. Сейчас в зимний режим переведены 280 единиц, но часть машин обязательно останется оборудована по-летнему. Работоспособность техники проверит специальная комиссия 15 октября.
«До 15 октября температура воздуха будет положительной, а снег не ожидается. Поэтому мы должны быть готовы провести уборку как по летнему, так и по зимнему регламенту», — подытожила Т. Благодаткова.
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