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В России около 71% процента жителей сделали покупки на маркетплейсах за последний год

УрБК, Москва, 10.10.2024. В России около 71% процента жителей сделали покупки на маркетплейсах за последний год. Такие данные приводит ВЦИОМ.

«Согласно результатам сентябрьского опроса ВЦИОМ, опыт совершения покупок в интернете за последний год имеется у семи из десяти россиян (71%), в том числе 29% приобретали товары несколько раз в месяц, 14% — не более 1-2 раз в неделю. К заядлым онлайн-покупателям можно отнести каждого восьмого (несколько раз в неделю и чаще — 12%), к «нечастым» (несколько раз в полгода или реже) — еще 16%», — говорится в тексте исследования.

Среди молодежи от 18 до 23 лет часто делают покупки на онлайн-платформах 81% респондентов. Отмечается, что также часто в интернете занимаются онлайн-шопингом женщины (58%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (74%), россияне с материальным достатком (66%).
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