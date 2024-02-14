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Число покупок товаров для ремонта в РФ за год выросло на 18%

УрБК, Москва, 24.06.2025. Число покупок товаров для ремонта в России с 1 по 15 июня выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Обороты специализированных магазинов выросли на 19%, при этом средний чек сократился на 7%, до 16 тыс. 812 руб. Такие данные приводятся в совместном исследовании сервиса «Ремонт со СберУслугами» и аналитиков «ЮКassa», сообщает ТАСС.

Согласно данным «ЮКassa», покупки строительного оборудования и расходных материалов выросли на 20% год к году, а их оборот — на 7%. Средний чек составил 9 тыс. 827 руб., не изменившись с прошлого года. Покупки пиломатериалов возросли на 2%, оборот — на 6%, средний чек — на 4%, до 18 тыс. 755 руб.

По данным опроса 2 тыс. 200 пользователей сервиса «Ремонт со СберУслугами», 38% россиян предпочли делать ремонт самостоятельно. Доверились специалистам — 22%. Еще 40% выполняли ремонт частично сами, а для сложных работ привлекали специалистов. Инструменты для ремонта изначально имелись у 65% респондентов, либо они докупали необходимое. В аренду инструменты брали 3%.

Чаще всего россияне приобретали малярные инструменты. Их закупили 86% опрошенных. Также популярностью пользовались электроинструменты и измерительные приборы. Их приобретали 57% и 47% респондентов соответственно. Помимо этого, 39% россиян приобретали отвертки и плоскогубцы, 24% — перфораторы, 23% — молотки, по 13% купили строительные пылесосы и циркулярные пилы, 12% приобрели профессиональные наборы инструментов, а 8% купили бензопилы.

Отметим, что на приобретение новых инструментов за один раз готовы потратить до 1 тыс. руб. 5% опрошенных, от 1 до 3 тыс. руб. — 6%, от 3 до 5 тыс. руб. и от 5 до 10 тыс. руб. — по 16%, более 10 тыс. руб. — 13%. Не готовы покупать инструменты 3%. Еще 42% респондентов отметили, что сумма, которую они готовы потратить, зависит от ситуации.
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