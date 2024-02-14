Число покупок товаров для ремонта в РФ за год выросло на 18%

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. Свердловчане в качестве подарка на 14 февраля чаще всего приобретали гаджеты и ...20.06.2022 В Екатеринбурге впервые за два года начали дешеветь стройматериалы
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2022. В Екатеринбурге впервые за два года начали дешеветь популярные категории материалов для ...02.04.2019 Средний чек россиян за покупки на АЗС за год вырос на 11%
Средний чек россиян за покупки на АЗС за год вырос на 11% — до 715-720 руб. за один раз. Об этом сообщает РИА «Новости» ...19.10.2018 «Ромир»: Более трети россиян позволяют себе спонтанные покупки лишь раз в 2-3 месяца
УрБК, Москва, 19.10.2018. Шесть из десяти россиян (60%) занимаются запланированным шопингом несколько раз в неделю. ...18.12.2014 25% россиян готовы отказаться от покупки нового автомобиля
УрБК, Москва, 18.12.2014. Четверть всех опрошенных россиян готовы отказаться от покупки автомобиля из-за ухудшения ...