ММК внедрит на производстве систему цифрового анализа качества для оценки продукции

УрБК, Магнитогорск, 09.10.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) начал реализовывать инвестиционный ...19.09.2024 ММК инвестирует 3 млрд рублей в проекты для повышения качества продукции
УрБК, Магнитогорск, 19.09.2024. За период с 2024 по 2026 годы Группа ММК вложит 3 млрд руб. в проекты, направленные на ...15.12.2022 ММК ввел новую информационную систему для моделирования технологии производства
УрБК, Магнитогорск, 15.12.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) начал применять собственную ...02.03.2022 ММК наградил лучших сотрудников производства продукции для автопрома
УрБК, Магнитогорск, 02.03.2022. На Магнитогорском металлургическом комбинате прошел конкурс, посвященный выявлению ...16.03.2021 ММК поделился опытом цифровизации на форуме промышленных инноваторов
УРБК, Магнитогорск, 16.03.2021. На базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) на минувшей неделе завершился ...