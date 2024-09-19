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ММК внедрит на производстве систему цифрового анализа качества для оценки продукции

УрБК, Магнитогорск, 10.10.2024. Группа ПАО «ММК» внедрит на производстве систему цифрового анализа качества (ЦАК) для оценки продукции. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Тестирование ЦАК начнется в листопрокатном цехе №11. Проект будет реализован до 2028 года. В дальнейшем технология сможет охватить все цеха холодной прокатки, затем горячекатаное производство ММК, а затем и подразделения сталеплавильного передела.

По словам руководителя по системам качества и бизнес-процессов научно-технического центра ПАО «ММК» Николая Гладких, ЦАК будет осуществлять контроль качества и выявлять нарушения на производстве. Также платформа сможет превентивно управлять качеством металлопродукции и прогнозировать нарушения.

«Проект «Цифровой анализ качества» (ЦАК), предполагающий создание информационной платформы с автоматическим расчетом ключевых метрик эффективности, стартовал на ММК в мае текущего года. «ЦАК призван повысить качество продукции и снизить затраты на производство. Это новый этап цифровой трансформации компании, в приоритетном порядке предполагающей глубокое внедрение IT-инструментов в производственные процессы», — отметил Н. Гладких.
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