Объем платных услуг населению в Свердловской области за год вырос на 6,2%

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. Объем платных услуг населению в Свердловской области в январе-августе 2024 года составил 419,4 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года этот показатель вырос на 6,2%, сообщает Свердловскстат.



Бытовых услуг населению в августе текущего года было оказано на 4,2 млрд руб., в январе-августе — на 33,5 млрд руб., или соответственно на 10,2% и 4,7% больше в сопоставимой оценке к соответствующим периодам 2023 года.