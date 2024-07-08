Объем платных услуг населению в Свердловской области за год вырос на 6,2%

УрБК, Челябинск, 08.07.2024. По предварительным данным, в январе-мае 2024 года населению Челябинской области было ...10.03.2023 Объем платных услуг населению в Свердловской области за год снизился на 2,4%
УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. Объем платных услуг населению в Свердловской области в январе 2023 года составил 40 ...11.05.2022 Объем оказанных в Свердловской области платных услуг в январе-марте вырос на 10,3%
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2022. Объем оказанных населению платных услуг в Свердловской области в январе-марте 2022 года ...06.04.2022 Объем платных услуг населению по Свердловской области в январе-феврале вырос на 13,9%
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2022. Объем платных услуг населению по Свердловской области в январе-феврале составил 71,7 ...05.05.2009 В январе — марте 2009 года объемы продаж алкогольных напитков и пива в Свердловской области снизились на 17,1%
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2009. Оборот розничной торговли в январе — марте 2009 г. составил 134,5 млрд. рублей и по ...