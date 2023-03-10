Объем платных услуг населению Челябинской области за год вырос на 1,5%

УрБК, Челябинск, 08.07.2024. По предварительным данным, в январе-мае 2024 года населению Челябинской области было оказано платных услуг на 121 млрд 599,5 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 1,5% в сопоставимых ценах, сообщает Челябинскстат.



За год в регионе выросли объемы туристских услуг (на 49,7%), электронных услуг и сервисов в области информационно-коммуникационных технологий (включая платные подписки на онлайн-кинотеатры и игровые сервисы, пользование услугами облачных хранилищ данных) (на 38,8%), услуг курьерской доставки (на 23,4%), услуг санаторно-курортных организаций (на 10,2%).



В то же время заметно сократился объем транспортных услуг, а также услуг гостиниц и аналогичных средств размещения — на 18% и 8,4% соответственно.



В структуре объема платных услуг наибольшую долю занимали коммунальные (26,5% к итогу), бытовые (15,3%) и телекоммуникационные (11,1%) услуги.



Отмечается, что в целом по Уральскому федеральному округу объем платных услуг населению в январе-мае этого года составил 567,9 млрд руб. (+3,3%).