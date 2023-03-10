Объем платных услуг населению Челябинской области за год вырос на 1,5%

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. Объем платных услуг населению в Свердловской области в январе 2023 года составил 40 ...08.02.2023 Объем оказанных жителям Среднего Урала платных услуг за год вырос на 2,9%
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2023. В январе-декабре 2022 года объем оказанных населению Свердловской области платных услуг ...07.05.2021 Рынок платных услуг населению на Среднем Урале в I квартале снизился на 10%
Объем оказанных свердловчанам платных услуг в январе-марте 2021 года составил 91 млрд 014 млн руб. Это на 10% меньше ...28.08.2020 Рынок платных услуг населению в Свердловской области в январе-июле сократился на 25%
Объем рынка платных услуг населению в Свердловской области в январе-июле 2020 года составил 177 млрд 875 млн руб. Об ...28.07.2020 Рынок платных услуг населению в Челябинской области в I полугодии снизился на 14%
УрБК, Челябинск, 28.07.2020. Рынок платных услуг населению в Челябинской области в январе-июне 2020 года составил 79 ...