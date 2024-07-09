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ЕВРАЗ выделил 10 млн рублей на гранты для социальных проектов в Кузбассе

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2024. ЕВРАЗ выделил 10 млн руб. в качестве грантов для социальных проектов в Кузбассе. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

Финансовую поддержку смогут получить компании, включенные в перечень социальных организаций Кузбасса. Также организации должны вести свою деятельность в городах присутствия ЕВРАЗа — Калтане, Новокузнецке, Таштаголе, Осинниках, Междуреченске.

При этом сумма дотации варьируется от 300 до 800 тыс. руб. Предприниматели могут потратить полученные деньги на покупку инвентаря, оплату аренды помещения, компенсацию услуг мобильной связи, рекламу в СМИ и социальных сетях, приобретение расходных материалов. Получатель гранта должен вложить из собственных денег не менее 20% от суммы на реализацию проекта. Заявку можно подать с 30 сентября по 29 октября.

«В Сибири восемь лет проводится конкурс некоммерческих социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». За это время успешно реализованы 222 проекта на общую сумму 72 млн руб.», — сказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Павел Синяев.
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