ЕВРАЗ выделил 10 млн рублей на гранты для социальных проектов в Кузбассе

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. Кузнецкий индустриальный техникум, Кузнецкий металлургический техникум, Новокузнецкий ...27.06.2024 На конкурс социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» было представлено 355 инициатив
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. На грантовый конкурс социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» было ...12.04.2024 При финансовой поддержке ЕВРАЗа в Новокузнецке открылся новый кинозал
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. В Новокузнецке в досуговом центре «Комсомолец» вновь открылся кинозал. Средства на ...29.02.2024 ЕВРАЗ объявил о приеме заявок на грантовый конкурс социальных проектов на Урале и в Сибири
УрБК, Екатеринбург, 29.02.2024. ЕВРАЗ объявил о приеме заявок на ежегодный грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — ...27.04.2017 ЕВРАЗ запускает грантовый конкурс социальных проектов в четырех городах Урала и Сибири
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2017. В 2017 году грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей» впервые пройдет сразу ...